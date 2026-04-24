Життя сучасної людини — це часто метушня, нерівномірний розпорядок дня, пропускання прийомів їжі. Це впливає не лише на сон, а й на вагу.

У пошуках ідеальної схеми харчування легко заблукати у безлічі порад, дієт та варіантів зменшення кількості їжі. Часто проблема полягає в ускладненні. Достатньо простого рішення та зміни харчової поведінки або ж часу їжі. Нещодавні дослідження виявили кілька щоденних звичок, які можуть впливати на ваше самопочуття і схуднення. Перша — пізно вечеряти; друга — пізно снідати.

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Дослідники під керівництвом групи з Барселонського інституту глобального здоров’я (ISGlobal) в Іспанії проаналізували дані про дієту та вагу 7074 осіб віком від 40 до 65 років і виявили, що ранній сніданок і рання вечеря без перекусів між ними були пов’язані з нижчими показниками індексу маси тіла (ІМТ) через п’ять років.

Хоча ІМТ є контраверсійним показником ожиріння, ці результати доповнюють зростаючу кількість досліджень, які вивчають, як час прийому їжі може впливати на наше здоров’я. У цьому випадку дослідники вважають, що їхні висновки можуть бути пов’язані з циркадними ритмами організму (біологічними годинниками, які працюють у 24-годинному циклі та подають тілесні сигнали про те, коли відпочивати, а коли прокидатися).

«Наші результати, згідно з іншими нещодавніми дослідженнями, показують, що подовження нічного голодування може допомогти підтримувати здорову вагу, якщо воно супроводжується ранньою вечерею та раннім сніданком», — зазначила епідеміологиня Лучіана Понс-Муззо з ISGlobal. «Ми вважаємо, що це може бути тому, що вживання їжі раніше протягом дня більше відповідає циркадним ритмам і сприяє кращому спалюванню калорій і регулюванню апетиту, що може допомогти підтримувати здорову вагу», — додала вона .

Результати основували на дослідженні окремих підгруп. Основний розподіл — за статтю. Згідно з дослдженнями, чоловіки, які їли сніданок після 14:00, не вживали в їжі середньому 17 годин протягом ночі, мали більшу схильність до вживання алкоголю, куріння та безробіття.Однак, за словами епідеміологині Камілли Лассаль з ISGlobal, практика пропускати сніданок не впливає на масу тіла. Водночас ця тактика не працює й для людей з ожирінням. У довгій перспективі головний чинник для зниження ваги — це дефіцит калорій (їсти менше калорій, ніж витрачаєш), а не конкретний «метод» чи «тактика», якщо вона не дає кращого результату в цьому дефіциті.

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Дослідження не структуроване таким чином, щоб довести прямий причинно-наслідковий зв’язок, але тут є деякі значні асоціації. Науковці радять не пропускати сніданок, щоб зменшити загальне споживання їжі, а повечеряти раніше, ніж зазвичай, а потім поїсти зранку.

Подібна дієта, пов’язана з регулюванням прийомів їжі під циркадні ритми, є частиною нової галузі досліджень, відомої як хронохарчування. «В основі цього дослідження лежить знання про те, що незвичайні моделі споживання їжі можуть конфліктувати з циркадною системою, набором внутрішніх годинників, які регулюють цикли ночі та дня та фізіологічні процеси, які повинні їх супроводжувати», — пояснили дослідники.