«Чекав у черзі 45 хвилин». Ектор Хіменес-Браво скуштував на вокзалі в Ірпені хот-доги, що підкорюють Мережу

19 жовтня, 19:01
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Хот-доги зі звичайного кіоску на вокзалі стали трендом цієї осені (Фото: instagram/insta_irpin)

Хот-доги зі звичайного кіоску на вокзалі стали трендом цієї осені (Фото: instagram/insta_irpin)

Хот-доги з вокзалу Ірпеня стали хітом соцмереж. Скуштувати популярний фастфуд приїхав навіть зірковий шеф-кухар.

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Звичайні на перший погляд хот-доги з кіоску на вокзалі в Ірпені, що на Київщині, перетворилися на справжню сенсацію. Щоб скуштувати фастфуд, який багатьом нагадує смак дитинства, люди приїжджають з інших населених пунктів і годинами стоять у черзі. Про це повідомляють у мережі Threads.

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Черги на вокзалі Ірпіня за хот-догами (Фото: instagram/insta_irpin)
Черги на вокзалі Ірпіня за хот-догами / Фото: instagram/insta_irpin

Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар і суддя шоу МастерШеф, також скуштував трендовий хот-дог. Відео зі свого візиту він опублікував на сторінці у Facebook.

«Дуже багато людей, я чекав в черзі 45 хвилин. Дуже смачно, Ектор-Хемінес Браво рекомендує», — прокоментував суддя шоу МастерШеф прямо з вокзалу.

За словами знаменитості, хот-дог йому сподобався настільки, що наступного разу він пообіцяв узяти «з двома сосисками».

Зірковий шеф скуштував трендовий хот-дог на вокзалі Ірпіня (Фото: Скрин/instagram)
Зірковий шеф скуштував трендовий хот-дог на вокзалі Ірпіня / Фото: Скрин/instagram
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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Фастфуд Вокзал Ірпінь Ектор Хіменес-Браво

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