«Чекав у черзі 45 хвилин». Ектор Хіменес-Браво скуштував на вокзалі в Ірпені хот-доги, що підкорюють Мережу

Хот-доги зі звичайного кіоску на вокзалі стали трендом цієї осені (Фото: instagram/insta_irpin)

Звичайні на перший погляд хот-доги з кіоску на вокзалі в Ірпені, що на Київщині, перетворилися на справжню сенсацію. Щоб скуштувати фастфуд, який багатьом нагадує смак дитинства, люди приїжджають з інших населених пунктів і годинами стоять у черзі. Про це повідомляють у мережі Threads.

Реклама

Черги на вокзалі Ірпіня за хот-догами / Фото: instagram/insta_irpin

Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар і суддя шоу МастерШеф, також скуштував трендовий хот-дог. Відео зі свого візиту він опублікував на сторінці у Facebook.

«Дуже багато людей, я чекав в черзі 45 хвилин. Дуже смачно, Ектор-Хемінес Браво рекомендує», — прокоментував суддя шоу МастерШеф прямо з вокзалу.

За словами знаменитості, хот-дог йому сподобався настільки, що наступного разу він пообіцяв узяти «з двома сосисками».