З хрустким беконом чи гуакамоле. Як приготувати ідеальний хот-дог за рецептом знаменитості

До Дня хот-дога, 23 липня, актор серіаліті поділився незвичними ідеями начинок, які допоможуть перетворити класичний фастфуд на яскраву та оригінальну страву.

Рецепт запропонував герой серіаліті Нового каналу Київ 24/7 Євген Полівода. Він розповів секретом, як за допомогою гуакамоле, маринованої цибулі та хрусткого бекону приготувати смачну страву. Хрустка тепла булочка, соковита підсмажена сосиска та ідеальний баланс улюблених соусів — звісно, вийде смачний класичний хот-дог. Проте актор пропонує вийти за рамки звичного. Спеціально до Дня хот-дога він зібрав найкращі комбінації начинок, які легко приготувати вдома та здивувати друзів.

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Найкращі комбінації начинок до хот-догів

За словами героя серіаліті Київ 24/7 Євгена Поліводи, класичний хот-дог — це булка, сосиска, кетчуп, майонез і гірчиця. А далі все залежить від вашого смаку. Любите гостріше — додайте більше гірчиці. Хочете ситніший варіант — покладіть бекон, гуакамоле чи мариновану цибулю. Тут можна сміливо експериментувати.

Інгредієнти:

булка для хот-дога (класична пшенична або цільнозернова, житня чи кукурудзяна);

сосиска (молочна, віденська, мисливська або баварська);

гірчиця;

кетчуп;

майонез.

За бажанням для начинки:

солоний огірок;

маринована цибуля;

помідор;

листя айсберга;

корейська морква;

хрусткий бекон;

гуакамоле або інші улюблені додатки.

Герой серіаліті Нового каналу Київ 24/7 Євген Полівода поділився рецептами начинок для хот-догів / Фото: Надано Новим каналом

Спосіб приготування:

1. Булочку прогрійте в духовці або на гриль-сковороді, щоб вона стала теплою та хрусткою.

2. Якщо використовуєте молочну чи віденську сосиску, спочатку відваріть її, а потім швидко обсмажте на грилі або сковороді до рум’яних смужок. Мисливські чи баварські сосиски можна одразу обсмажувати — вони мають більш насичений смак.

3. Якщо булка має спеціальний отвір для сосиски, змастіть її всередині гірчицею, кетчупом і майонезом, вставте сосиску та ще раз злегка прогрійте на грилі.

4. Якщо використовуєте звичайну булку, зробіть поздовжній надріз, не прорізаючи її до кінця. Наповніть соусами, покладіть сосиску й додайте улюблені овочі чи інші інгредієнти. Подавайте одразу, поки булка залишається хрусткою, а сосиска гарячою.

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