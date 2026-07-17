З хрустким беконом чи гуакамоле. Як приготувати ідеальний хот-дог за рецептом знаменитості

17 липня, 13:24
Хот-дог можна приготувати як справжній делікатес (Фото: Надано Новим каналом)

Хот-дог можна приготувати як справжній делікатес (Фото: Надано Новим каналом)

До Дня хот-дога, 23 липня, актор серіаліті поділився незвичними ідеями начинок, які допоможуть перетворити класичний фастфуд на яскраву та оригінальну страву.

Рецепт запропонував герой серіаліті Нового каналу Київ 24/7 Євген Полівода. Він розповів секретом, як за допомогою гуакамоле, маринованої цибулі та хрусткого бекону приготувати смачну страву. Хрустка тепла булочка, соковита підсмажена сосиска та ідеальний баланс улюблених соусів — звісно, вийде смачний класичний хот-дог. Проте актор пропонує вийти за рамки звичного. Спеціально до Дня хот-дога він зібрав найкращі комбінації начинок, які легко приготувати вдома та здивувати друзів.

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Найкращі комбінації начинок до хот-догів

За словами героя серіаліті Київ 24/7 Євгена Поліводи, класичний хот-дог — це булка, сосиска, кетчуп, майонез і гірчиця. А далі все залежить від вашого смаку. Любите гостріше — додайте більше гірчиці. Хочете ситніший варіант — покладіть бекон, гуакамоле чи мариновану цибулю. Тут можна сміливо експериментувати.

Інгредієнти:

булка для хот-дога (класична пшенична або цільнозернова, житня чи кукурудзяна);

  • сосиска (молочна, віденська, мисливська або баварська);
  • гірчиця;
  • кетчуп;
  • майонез.
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За бажанням для начинки:

  • солоний огірок;
  • маринована цибуля;
  • помідор;
  • листя айсберга;
  • корейська морква;
  • хрусткий бекон;
  • гуакамоле або інші улюблені додатки.
Герой серіаліті Нового каналу Київ 24/7 Євген Полівода поділився рецептами начинок для хот-догів (Фото: Надано Новим каналом)
Герой серіаліті Нового каналу Київ 24/7 Євген Полівода поділився рецептами начинок для хот-догів / Фото: Надано Новим каналом

Спосіб приготування:

1. Булочку прогрійте в духовці або на гриль-сковороді, щоб вона стала теплою та хрусткою.

2. Якщо використовуєте молочну чи віденську сосиску, спочатку відваріть її, а потім швидко обсмажте на грилі або сковороді до рум’яних смужок. Мисливські чи баварські сосиски можна одразу обсмажувати — вони мають більш насичений смак.

3. Якщо булка має спеціальний отвір для сосиски, змастіть її всередині гірчицею, кетчупом і майонезом, вставте сосиску та ще раз злегка прогрійте на грилі.

4. Якщо використовуєте звичайну булку, зробіть поздовжній надріз, не прорізаючи її до кінця. Наповніть соусами, покладіть сосиску й додайте улюблені овочі чи інші інгредієнти. Подавайте одразу, поки булка залишається хрусткою, а сосиска гарячою.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Фастфуд Рецепти Новий канал

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