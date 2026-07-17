З хрустким беконом чи гуакамоле. Як приготувати ідеальний хот-дог за рецептом знаменитості
Хот-дог можна приготувати як справжній делікатес (Фото: Надано Новим каналом)
До Дня хот-дога, 23 липня, актор серіаліті поділився незвичними ідеями начинок, які допоможуть перетворити класичний фастфуд на яскраву та оригінальну страву.
Рецепт запропонував герой серіаліті Нового каналу Київ 24/7 Євген Полівода. Він розповів секретом, як за допомогою гуакамоле, маринованої цибулі та хрусткого бекону приготувати смачну страву. Хрустка тепла булочка, соковита підсмажена сосиска та ідеальний баланс улюблених соусів — звісно, вийде смачний класичний хот-дог. Проте актор пропонує вийти за рамки звичного. Спеціально до Дня хот-дога він зібрав найкращі комбінації начинок, які легко приготувати вдома та здивувати друзів.
Найкращі комбінації начинок до хот-догів
За словами героя серіаліті Київ 24/7 Євгена Поліводи, класичний хот-дог — це булка, сосиска, кетчуп, майонез і гірчиця. А далі все залежить від вашого смаку. Любите гостріше — додайте більше гірчиці. Хочете ситніший варіант — покладіть бекон, гуакамоле чи мариновану цибулю. Тут можна сміливо експериментувати.
Інгредієнти:
булка для хот-дога (класична пшенична або цільнозернова, житня чи кукурудзяна);
- сосиска (молочна, віденська, мисливська або баварська);
- гірчиця;
- кетчуп;
- майонез.
За бажанням для начинки:
- солоний огірок;
- маринована цибуля;
- помідор;
- листя айсберга;
- корейська морква;
- хрусткий бекон;
- гуакамоле або інші улюблені додатки.
Спосіб приготування:
1. Булочку прогрійте в духовці або на гриль-сковороді, щоб вона стала теплою та хрусткою.
2. Якщо використовуєте молочну чи віденську сосиску, спочатку відваріть її, а потім швидко обсмажте на грилі або сковороді до рум’яних смужок. Мисливські чи баварські сосиски можна одразу обсмажувати — вони мають більш насичений смак.
3. Якщо булка має спеціальний отвір для сосиски, змастіть її всередині гірчицею, кетчупом і майонезом, вставте сосиску та ще раз злегка прогрійте на грилі.
4. Якщо використовуєте звичайну булку, зробіть поздовжній надріз, не прорізаючи її до кінця. Наповніть соусами, покладіть сосиску й додайте улюблені овочі чи інші інгредієнти. Подавайте одразу, поки булка залишається хрусткою, а сосиска гарячою.