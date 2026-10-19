Лишили позаду світові бренди. Різдвяне пакування української кондитерської визнали найкращим у світі

Різдвяна лімітована серія пакування української мережі кондитерських Honey, розроблена креативною агенцією ISD Group, отримала золоту нагороду міжнародного конкурсу дизайну пакування Pentawards. Це найпрестижніший міжнародний конкурс дизайну пакування, який вже 19 років поспіль проводиться в Лондоні.

Проєкт Honey Christmas: Yee-Haw Edition (Honey: Різдвяні Йі-ха-хані) обійшов у категорії Лімітовані пакування роботи для Milka, Heinz, Oreo, Toblerone та інших світових брендів.

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Щороку HONEY та ISD Group розробляють концептуальну айдентику й пакування для різдвяних колекцій. Цього разу перед командою стояло амбітне завдання: як передати експресивність та інноваційність десертів HONEY через традиційні святкові форми Різдва?

Переможний дизайн, представлений на конкурсі, свідомо відійшов від класичного уявлення про «тепле і спокійне» свято. Так, головним героєм айдентики став Вогняний Кінь, який ніби літає та скаче крізь сніг і святкову метушню. «Нам важливо, щоб людина, беручи до рук коробку, відчувала: її бажання радіти й робити приємне близьким — природне, навіть у найважчі часи. У цих простих діях є щось, за що ми всі тримаємося, — здатність любити, ділитися, чекати хорошого», — розповіла Анна Завертайло, співзасновниця Honey.

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Honey Christmas: Yee-Haw Edition / Фото: пресреліз

Віктор Шкурба, креативний директор та засновник ISD Group, додав:

«На глобальному ринку увага вже зайнята великими брендами. Щоб вигравати цю конкуренцію, українському бізнесу потрібна радикальна виразність — власний характер, який неможливо сплутати. Це золото для нас підтверджує: навіть під час війни ми здатні створювати дизайн світового рівня. Міжнародні амбіції українських бізнесів сьогодні особливо важливі: вихід на нові ринки й заробіток за кордоном допомагають диверсифікувати джерела доходу, підтримувати команди та зміцнювати українську економіку».

Переможців на Pentawards обирає міжнародна панель із понад 50 експертів. До складу журі входять представники дизайн-клієнтів, провідних агенцій та міжнародних компаній, як-от Nestlé, PepsiCo, Microsoft, Heinz, Unilever та інші. Переможці формують глобальні тренди й визначають, якими будуть стандарти дизайну в найближчі роки.

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Серед тих, хто цьогоріч оцінював пакування київської кондитерської Honey, — Х’ю Міллер, партнер Pentagram, Джеймі Ганді, креативний директор Landor, Лукас Брза з LEGO, Лу Чен із Xiaomi, а також креативні директори, що працюють із брендами рівня Coca-Cola та Mars.

Як переможець, проєкт буде опубліковано в The Package Design Book — престижному індустріальному виданні від артвидавництва TASCHEN, яке раз на два роки документує найкращі дизайни пакування у світі.

Honey Playing Packaging / Фото: пресреліз

Цьогорічне визнання на Pentawards отримали одразу два проєкти Honey та ISD Group. Окрім золота за Honey Christmas: Yee-Haw Edition, до офіційного шортліста премії увійшло інтерактивне пакування попередньої різдвяної колекції — Honey Playing Packaging. Воно давало змогу власноруч зіграти мелодію Щедрика, просто навівши камеру телефона на коробку. Обидва проєкти втілюють прагнення Honey безупинно дивувати.