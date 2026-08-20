До 35-річчя Незалежності. В Україні випекли Хліб трьох епох, що поєднав традиції Русі, Гетьманщини та УНР

Разом з істориками мережа Сільпо створила Хліб трьох епох . Уперше традиції, які розділяють сотні років, об'єдналися в одній хлібині, щоб нагадати про тяглість державності на нашій землі.

Хліб трьох епох з 20 серпня з’явиться у супермаркетах мережі. Весь прибуток від продажу передадуть ГО Азов Супровід на підтримку звільнених з полону українських військових.

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У 2026 році Україна відзначає 35-річчя незалежності. Але державність на нашій землі налічує понад тисячу років. Адже сучасна Україна стоїть щонайменше на трьох стовпах — Русі, Гетьманщині та УНР. Щоб нагадати про цю тяглість, у Сільпо створили Хліб трьох епох, що поєднує традиції різних періодів нашої історії.

Українське хліборобство теж має понад тисячу років письмових свідчень. На початку X століття арабський географ Ібн Даст у своїй Книзі дорогоцінних скарбів описував багаті жнива на цих землях. Разом із країною змінювалися і рецепти — від житніх хлібин Русі до вишуканої пшеничної випічки Гетьманщини. А 1918 року хліб став предметом міжнародної дипломатії: за Берестейським миром (його ще називали «хлібним миром») УНР отримала визнання незалежності та військову підтримку в обмін на постачання зерна союзникам.

В Україні спекли хліб трьох епох / Фото: Організатор проєкту

«Нам хотілося розказати історію про державу через символ, без якого неможливо уявити Україну. Щоб поєднати в одній хлібині традиції трьох епох, наші технологи створили понад двадцять прототипів: експериментували з пропорціями, вологістю, температурою та режимами випікання, щоб три різні тіста не розривалися, не деформувалися й випікалися як єдине ціле. Кожну хлібину формують вручну, а весь процес — від замішування до випікання — триває понад п’ять годин. Ми планували, що Хліб трьох епох буде в кожному Сільпо. Через ракетний удар по наших складах частина сировини була знищена, але попри це нам вдалося випекти хліб до Дня Незалежності, щоб Гості змогли розділити його за святковим столом. Хоч і меншою партією та не в усіх наших супермаркетах, але хліб буде», — розповідає Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу мережі супермаркетів Сільпо.

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Відтворити традиції трьох історичних періодів допомогли консультанти проєкту: історик Олексій Сокирко та антропологиня їжі Маріанна Душар.

«Ми обрали три епохи, які найкраще показують тяглість української державності, й досліджували історію хліба в кожній із них. Хлібина складається з трьох різних шарів. Починаємо з Русі — тут хліб із пророщеними зернами. Далі — пишний хліб Гетьманщини на маслі та жовтках. Незвичний нам рецепт з УНР — із вареною картоплею та маком. Ми не намагалися відтворити конкретні рецепти. Натомість хотіли передати дух кожної доби. Скуштуйте!» — розповідають консультанти проєкту Олексій Сокирко та Маріанна Душар.

Хліб трьох епох з’явиться у супермаркетах мережі 20 серпня, а також у застосунку і на сайті. Перевіряйте наявність у вашому супермаркеті через сайт Сільпо. До Дня Незалежності мережа також передасть хліб підрозділам Сил оборони України, щоб він був у тих, хто захищає українську державність сьогодні. А весь прибуток від Хліба трьох епох передадуть громадській організації Азов Супровід — на лікування та реабілітацію звільнених з полону бійців 12-ї бригади спеціального призначення Азов.