Нове дослідження. Харчування в межах 8-годинного вікна допомагає зберегти гостроту розуму в зрілому віці

Обмеження часу прийому їжі протягом дня може додатково підтримувати функції головного мозку в жінок старшого віку, створюючи позитивний ефект, що виходить за межі звичайного схуднення.

У рамках шестимісячного дослідження науковці спостерігали за жінками із зайвою вагою та ожирінням, які перебували на програмі зниження ваги. Учасниці, які споживали їжу впродовж 8−9 годин на добу, продемонстрували кращі результати в тестуванні мислення порівняно з тими, чий графік харчування був розтягнутий на 12 годин. Результати цього дослідження були представлені на щорічній конференції Американського товариства нутриціології (American Society for Nutrition).

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Режим харчування та ризик деменції

Із загальним старінням населення випадки хвороби Альцгеймера та інших форм деменції трапляються дедалі частіше. При цьому жінки, а також люди із зайвою вагою чи ожирінням підпадають під вищий ризик розвитку цих станів. У випробуванні взяли участь 47 жінок віком від 50 до 79 років із підвищеним індексом маси тіла. Усі учасниці зменшили добовий раціон на 500 кілокалорій. ЖІнок розділили на дві групи:

Перша група (26 осіб): Споживала їжу в режимі інтервального харчування — переважно з 10:00 до 18:00 (середнє вікно становило 8,2 години на добу). Прийом їжі припинявся приблизно за 4 години до сну.

Споживала їжу в режимі інтервального харчування — переважно з 10:00 до 18:00 (середнє вікно становило 8,2 години на добу). Прийом їжі припинявся приблизно за 4 години до сну. Друга група: Дотримувалася стандартного графіка харчування тривалістю близько 12,3 години на добу.

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Однакове схуднення, але різний вплив на мозок

Через шість місяців учасниці обох груп скинули в середньому близько 7 кілограмів і показали подібні результати щодо зниження ваги. Проте, попри однакову динаміку схуднення, жінки з 8−9-годинним вікном харчування продемонстрували суттєво кращі результати в тестах на просторове планування та рішення логічних задач.

У цій же групі спостерігалася тенденція до меншої кількості помилок під час тестування пам’яті та здатності до навчання. На швидкість реакції та роботу в режимі багатозадачності режим харчування суттєво не вплинув. Звуження вікна прийому їжі показало пряму кореляцію з покращенням здатності запам’ятовувати інформацію для повсякденних завдань і зменшенням помилок, пов’язаних із пам’яттю, увагою та логікою.

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Чому скорочення часу прийому їжі може бути корисним

Науковці зазначають, що для підтвердження цих результатів на ширшій вибірці потрібні подальші масштабніші дослідження, які також мають пролити світло на точні фізіологічні механізми цього явища. Серед імовірних причин впливу часу прийому їжі на роботу мозку називають взаємодію циркадних ритмів, зменшення системного запалення, покращення метаболічного здоров’я та активізацію біологічних шляхів, що відповідають за засвоєння поживних речовин.

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