Зміни апетиту і травлення. Які продукти і поживні речовини потрібні жінці в кожній фазі менструального циклу

Чи відчували ви коли-небудь, ніби ваше тіло щотижня працює в різних режимах? Один день — ви сповнені енергії, наступний — згорнулися калачиком на дивані з бажанням з'їсти цілий шоколадний торт. Це не вигадані з голови симптоми, а робота гормонів.

З кожним новим століттям та десятиліттям розмови про функціонування жіночого тіла все більше виходять з тіні. Частіше можна почути обговорення циклу у повсякденній розмові, почути поради експертів щодо гінекології у соцмережах, та й просто говорити про секс та менструацію напряму без сорому.

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Адже менструальний цикл — це щомісячний гормональний план, який впливає на все: від рівня енергії та настрою до сну, концентрації, метаболізму та травлення. Протягом менструального циклу рівень гормонів у жінок коливається, а харчові потреби організму — змінюються. Десь потрібно більше кілокалорій, десь особливі мікроелементи та вітаміни, а десь просто хочеться їсти менше. Жіночий організм вимагає забезпечення їжею відповідно до стадії менструального циклу, в якій він перебуває. Це допомагає знайти баланс між гормонами та зменшити симптоми менструації або ПМС.

Ідея синхронізації циклу та дієти не нова, але дозволяє багатьом більш усвідомлено ставитися до здоров’я і налагодити харчування. Адже багато жінок стикаються з перепадами настрою, втомою та болісним спазмами до та під час менструації. Існує думка, що так і має бути, і це природньо, але правильно підібрана їжа здатна полегшити ці стани. Ось що радить їсти London Clinic of Nutrition і Cleveland Clinic на кожний з чотирьох етапів менструального циклу:

Менструальна фаза ( дні 0−7)

Це сам період менструації. Слизова оболонка вашої матки (ендометрій) відшаровується, викликаючи кровотечу. Естроген знаходиться на найнижчому рівні, тому рівень вашої енергії низький.

Під час цієї стадії вашого циклу корисно дотримуватися дієти в стилі палео, включаючи продукти з високим вмістом білка, клітковини, багаті на мінерали та здорові жири. Оптимізація вашого харчування під час місячних може допомогти мінімізувати спазми, підвищити рівень енергії та стабілізувати настрій.

Жінка їсть червоний борщ із яловичиною / Фото: depositphotos.com/ Farhadib

Продукти, які варто їсти:

Молюски

Свинина

Гарбуз + насіння льону

Чорна та біла квасоля

Червоні: Буряк, ягоди, виноград, перець

Морські водорості

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Також добре уникати сильно оброблених продуктів, алкоголю, гострої їжі та цукру, оскільки вони можуть сприяти запаленню, яке може посилити хворобливі менструальні спазми. Однак цей етап найбільше пов’язаний з високим рівнем тяги до їжі, і у вас можуть виникати позиви їсти ваші улюблені продукти для заспокоєння. Не будьте надто суворі до себе і прислухайтеся до того, що добре для вашого тіла та емоційних потреб.

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Фолікулярна фаза ( дні 8−13)

Для неї характерне підвищення рівня естрогену, що призводить до потовщення ендометрію. У цей час рівень енергії зростає.

Рівень магнію часто найнижчий у фолікулярній фазі, тому вживання продуктів з високим вмістом цього вітаміну може допомогти запобігти менструальному болю в подальшому циклі. Крім того, оскільки рівень естрогену такий високий, продукти, які можуть зменшити вплив естрогену, можуть бути корисними для зменшення рясних місячних і симптомів ПМС. Деякі продукти, які можна включити, це насіння льону, часник, сухофрукти та насіння кунжуту.

Приготування зеленого салату з авокадо / Фото: depositphotos.com/Valentinjukov

Продукти, які варто їсти:

Форель

Курка, яйця

Гарбуз + насіння льону

Сочевиця, бобові

Ягоди, виноград

Зелені продукти: броколі, салат, цукіні, авокадо

Цитрусові, гранат

Ферментовані продукти

Ячмінь, овес, пшениця

Оскільки цей період характеризується підвищеним рівнем енергії, можна зосередитися на тренуваннях і включити динамічні вправи у свій розпорядок дня.

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Фаза овуляції ( дні 14−15)

Жіночі яєчники вивільняють яйцеклітину. Рівень естрогену та тестостерону досягає піку, надаючи вам багато енергії.

Вживання продуктів з високим вмістом клітковини може допомогти знизити рівень естрогену, що важливо для уникнення домінування цього гормону в організмі - поширеного гормонального дисбалансу. Якщо ви намагаєтеся завагітніти, харчування може допомогти підвищити фертильність і збільшити ваші шанси на вагітність на цьому етапі. Збільшення споживання глутатіону, фолієвої кислоти та омега-3 жирних кислот буде помічним.

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Продукти для вживання:

Лосось, тунець

Ягнятина

Кунжут та соняшник

Червона сочевиця

Ягоди, виноград

Шпинат, помідор, баклажан, брюссельська капуста

Абрикос, диня, інжир

Шоколад, кава ( в помірних кількостях)

в помірних кількостях) Кукурудза, кіноа

Коричневий рис, просо

Збалансована сочевиця з ніжним лососем: гармонійніше не буває Пропонуємо два варіанти цієї страви: з рибою — для тих, хто її вживає, та з ніжним тофу — для веганів. Обидві версії яскраві на смак, поживні та ідеально підходять для буденного обіду чи вечері. Перейти до рецепту

Лютеїнова фаза: ( дні 16−28)

Мішечок, що залишився після вивільненої яйцеклітини (жовте тіло), виробляє прогестерон, готуючи вашу матку до прийняття заплідненої яйцеклітини. Ви можете відчувати симптоми ПМС наприкінці лютеїнової фази.

Щоб пом’якшити болючі менструації, вживання продуктів з високим вмістом магнію в цей час може допомогти. Також вважається, що магній підтримує низький рівень енергії та лібідо під час цієї фази. Вживання здорових жирів і білків також допоможе підтримувати м’язи та силу, оскільки ваше тіло готується до кровотечі. Включення складних вуглеводів, коренеплодів, листової зелені може допомогти.

Запечений батат з нутом та іншими інгредієнтами / Фото: depositphotos.com/Valentinjukov

Продукти для вживання:

Біла риба

Червоне м’ясо, індичка

Кунжут та соняшник

Нут, біла квасоля

Ягоди, виноград

Хрестоцвіті + гіркі овочі: часник, імбир, цибуля, батат, цвітна капуста, капуста, темна зелень

Яблуко, фінік, груша, персик

М’ята + зелений порошок.

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Оскільки у жінок є відмінності у циклах, варто відстежувати його за допомогою календаря або спеціального додатку. Звертайте увагу на сигнали, які посилає вам ваше тіло, такі як:

Апетит Поведінка Рівень енергії Настрій Менструація та пов’язані з нею симптоми.

Синхронізація дієти зі своїм циклом — це один із способів усвідомити свої потреби, піклуватися про своє тіло та плекати його.