Зміни апетиту і травлення. Які продукти і поживні речовини потрібні жінці в кожній фазі менструального циклу
Харчування жінок у менструальному циклі (Фото: depositphotos.com/AntonMatyukha)
Чи відчували ви коли-небудь, ніби ваше тіло щотижня працює в різних режимах? Один день — ви сповнені енергії, наступний — згорнулися калачиком на дивані з бажанням з'їсти цілий шоколадний торт. Це не вигадані з голови симптоми, а робота гормонів.
З кожним новим століттям та десятиліттям розмови про функціонування жіночого тіла все більше виходять з тіні. Частіше можна почути обговорення циклу у повсякденній розмові, почути поради експертів щодо гінекології у соцмережах, та й просто говорити про секс та менструацію напряму без сорому.
Адже менструальний цикл — це щомісячний гормональний план, який впливає на все: від рівня енергії та настрою до сну, концентрації, метаболізму та травлення. Протягом менструального циклу рівень гормонів у жінок коливається, а харчові потреби організму — змінюються. Десь потрібно більше кілокалорій, десь особливі мікроелементи та вітаміни, а десь просто хочеться їсти менше. Жіночий організм вимагає забезпечення їжею відповідно до стадії менструального циклу, в якій він перебуває. Це допомагає знайти баланс між гормонами та зменшити симптоми менструації або ПМС.
Ідея синхронізації циклу та дієти не нова, але дозволяє багатьом більш усвідомлено ставитися до здоров’я і налагодити харчування. Адже багато жінок стикаються з перепадами настрою, втомою та болісним спазмами до та під час менструації. Існує думка, що так і має бути, і це природньо, але правильно підібрана їжа здатна полегшити ці стани. Ось що радить їсти London Clinic of Nutrition і Cleveland Clinic на кожний з чотирьох етапів менструального циклу:
Менструальна фаза (дні 0−7)
Це сам період менструації. Слизова оболонка вашої матки (ендометрій) відшаровується, викликаючи кровотечу. Естроген знаходиться на найнижчому рівні, тому рівень вашої енергії низький.
Під час цієї стадії вашого циклу корисно дотримуватися дієти в стилі палео, включаючи продукти з високим вмістом білка, клітковини, багаті на мінерали та здорові жири. Оптимізація вашого харчування під час місячних може допомогти мінімізувати спазми, підвищити рівень енергії та стабілізувати настрій.
Продукти, які варто їсти:
- Молюски
- Свинина
- Гарбуз + насіння льону
- Чорна та біла квасоля
- Червоні: Буряк, ягоди, виноград, перець
- Морські водорості
Також добре уникати сильно оброблених продуктів, алкоголю, гострої їжі та цукру, оскільки вони можуть сприяти запаленню, яке може посилити хворобливі менструальні спазми. Однак цей етап найбільше пов’язаний з високим рівнем тяги до їжі, і у вас можуть виникати позиви їсти ваші улюблені продукти для заспокоєння. Не будьте надто суворі до себе і прислухайтеся до того, що добре для вашого тіла та емоційних потреб.
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Фолікулярна фаза (дні 8−13)
Для неї характерне підвищення рівня естрогену, що призводить до потовщення ендометрію. У цей час рівень енергії зростає.
Рівень магнію часто найнижчий у фолікулярній фазі, тому вживання продуктів з високим вмістом цього вітаміну може допомогти запобігти менструальному болю в подальшому циклі. Крім того, оскільки рівень естрогену такий високий, продукти, які можуть зменшити вплив естрогену, можуть бути корисними для зменшення рясних місячних і симптомів ПМС. Деякі продукти, які можна включити, це насіння льону, часник, сухофрукти та насіння кунжуту.
Продукти, які варто їсти:
- Форель
- Курка, яйця
- Гарбуз + насіння льону
- Сочевиця, бобові
- Ягоди, виноград
- Зелені продукти: броколі, салат, цукіні, авокадо
- Цитрусові, гранат
- Ферментовані продукти
- Ячмінь, овес, пшениця
Оскільки цей період характеризується підвищеним рівнем енергії, можна зосередитися на тренуваннях і включити динамічні вправи у свій розпорядок дня.
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Фаза овуляції (дні 14−15)
Жіночі яєчники вивільняють яйцеклітину. Рівень естрогену та тестостерону досягає піку, надаючи вам багато енергії.
Вживання продуктів з високим вмістом клітковини може допомогти знизити рівень естрогену, що важливо для уникнення домінування цього гормону в організмі - поширеного гормонального дисбалансу. Якщо ви намагаєтеся завагітніти, харчування може допомогти підвищити фертильність і збільшити ваші шанси на вагітність на цьому етапі. Збільшення споживання глутатіону, фолієвої кислоти та омега-3 жирних кислот буде помічним.
Продукти для вживання:
- Лосось, тунець
- Ягнятина
- Кунжут та соняшник
- Червона сочевиця
- Ягоди, виноград
- Шпинат, помідор, баклажан, брюссельська капуста
- Абрикос, диня, інжир
- Шоколад, кава (в помірних кількостях)
- Кукурудза, кіноа
- Коричневий рис, просо
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Лютеїнова фаза: (дні 16−28)
Мішечок, що залишився після вивільненої яйцеклітини (жовте тіло), виробляє прогестерон, готуючи вашу матку до прийняття заплідненої яйцеклітини. Ви можете відчувати симптоми ПМС наприкінці лютеїнової фази.
Щоб пом’якшити болючі менструації, вживання продуктів з високим вмістом магнію в цей час може допомогти. Також вважається, що магній підтримує низький рівень енергії та лібідо під час цієї фази. Вживання здорових жирів і білків також допоможе підтримувати м’язи та силу, оскільки ваше тіло готується до кровотечі. Включення складних вуглеводів, коренеплодів, листової зелені може допомогти.
Продукти для вживання:
- Біла риба
- Червоне м’ясо, індичка
- Кунжут та соняшник
- Нут, біла квасоля
- Ягоди, виноград
- Хрестоцвіті + гіркі овочі: часник, імбир, цибуля, батат, цвітна капуста, капуста, темна зелень
- Яблуко, фінік, груша, персик
- М’ята + зелений порошок.
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Оскільки у жінок є відмінності у циклах, варто відстежувати його за допомогою календаря або спеціального додатку. Звертайте увагу на сигнали, які посилає вам ваше тіло, такі як:
- Апетит
- Поведінка
- Рівень енергії
- Настрій
- Менструація та пов’язані з нею симптоми.
Синхронізація дієти зі своїм циклом — це один із способів усвідомити свої потреби, піклуватися про своє тіло та плекати його.