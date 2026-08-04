Не сире м’ясо. Дослідження спростувало міф про харчування неандертальців: вони готували бургер з сочевицею, і ось як

Блогер-мільйонник розповів про харчування неандертальців і приготував котлету, яку могли б їсти тисячі років тому. З чого вона складалася?

Поширеним є уявлення, що неандертальці — нецивілізовані дикуни, які гризли сире м’ясо та розмахували палицями. Але це один із найстійкіших міфів у популярній преісторії, який палеоантропологи спростовують десятиліттями. Про це йдеться й у рецензованому дослідженні 2022 року, опублікованому в журналі Antiquity.

Реклама

Яким було харчування неандертальців

У ході попередніх досліджень у зубному камені на зубах неандертальців з Європи та Південно-Західної Азії було виявлено залишки їжі: трави та бульби, як от дикий ячмінь, а також лікарські рослини. Аналіз зубного каменю зі скелета Shanidar 3 виявив крохмаль, характерний для ячменю, та фітоліти фінікової пальми. Також залишки рослин, виявлені на інструментах для подрібнення або розтирання з періоду пізнього європейського палеоліту.

Музей в Неандерталі поблизу Меттмана (Німеччина). / Фото: Spitzi/depositphotos

Утім, неандертальці не були вегетаріанцями або навіть переважно рослиноїдними. Документація проєкту The Shanidar Cave Project чітко вказує на те, що головним видом, на якого полювали як неандертальці, так і сучасні люди палеоліту, був надзвичайно спритний козерог. Збірки кісток по всій Європі містять докази полювання на велику дичину, зокрема на мамонтів, шерстистих носорогів, печерних ведмедів, коней і бізонів. Ізотопний аналіз колагену кісток неандертальців із численних стоянок також вказує на раціон, у якому переважали тваринні білки. Ці люди були мисливцями. Вони не їли рослини сирими і не просто жували насіння трави. Вони замочували, подрібнювали, поєднували та готували рослинні інгредієнти в рамках продуманих багатоетапних процесів, що свідчить про когнітивне планування та кулінарний задум.

Що готували неандертальці і як

У знахідках Shanidar 3 є також ознаки замочування та розтирання бобових культур. Сочевиця, горох та квасоля містять у зовнішніх оболонках насіння лектини та фітинову кислоту, які мають гіркий смак і важко перетравлюються без попередньої обробки. Сучасні люди видаляють ці речовини шляхом замочування чи механічної обробки. Той факт, що неандертальці робили те саме 70 000 років тому, свідчить про те, що вони протягом поколінь накопичили емпіричні знання про те, як поліпшити засвоюваність та смакові якості їжі.

Реклама:

Суміш замочених і розтертих бобових та насіння трав потім нагрівали з водою, отримуючи щось на зразок густої пасти або коржа, який готували безпосередньо над вогнем або поблизу нього. Обвуглені фрагменти їжі, виявлені командою дослідників, є залишками цього процесу.

Донні Додсон, блогер та дослідник їжі на Eats History, спробував приготувати страву, яка складається з сушених бобів, сочевиці, зерен пшениці, мигдалю, фісташок та зерен гірчиці. Усе замочується і перемішавшись, формується в котлету, яку потім запікають на вогні. Результат не подобався Донні Додсону, адже страва не містить спецій. Блогер прокоментував: «Проблема в солі. А точніше, в повній і цілковитій її відсутності…Подрібнені, трохи обвуглені бобові та горіхи, не приправлені, без будь-якого розвитку смаку, який би забезпечили сіль, кислота, жир або ароматні спеції. Насіння гірчиці додає легку гіркоту, що є найвиразнішою смаковою нотою в усій страві, яку неандертальці, можливо, і любили, але мені було важко».

Неандертальські бобово-зернові котлети / Фото: Скриншот із сайту Eats History

За словами дослідника, текстура цієї неандертальської котлети дуже щільна, трохи зерниста від неповністю перемелених зерен і лушпиння бобових, і вимагає значних зусиль для жування. Вона важко лежить у шлунку, що свідчить про значну калорійність, що, ймовірно, було головною метою з точки зору виживання.

«Якби я був неандертальцем, що зустрічає іраксько-курдську зиму в горах Загрос, і альтернативою був би щойно вбитий козел, що смажиться на вогні, я б не потягнувся за квасолевим пирогом. Я б вибирав козла. Щоразу», — підсумував Донні Додсон.