Якщо ви втомилися від дієт та обмежень, то є справді просте рішення налагодити харчування. І ні, не потрібні пігулки та уколи, лише усвідомленість.

Здоров’я — надзвичайно обширне поняття, і його підтримка — часом непросте завдання. Та останнім часом у соцмережах та медіа можна почути фразу, що могла б частково допомогти з однією з основоположних сфер — з харчуванням. Це слова «хара хачі бу». Ідея, що стоїть за ними, проста: їжте, поки не відчуєте ситість приблизно на 80%, а потім зупиніться. Практика не є чимось нововинайденим: хара хачі бу сягає корінням у конфуціанську філософію і практикується протягом поколінь на Окінаві в Японії. Це місце часто вивчають через його дивовижну кількість здорових літніх людей.

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Лорен Манакер — відзначена нагородами зареєстрована дієтологиня та авторка трьох книг. Вона вирішила спробувати цю практику зарчування протягом одного тижня і уважно спостерігати за тим, що станеться. Вона розповіла про свій шлях для Prevention.

Результати їди до 80% ситості

У перший день я помітила, що вже з'їла половину салату і навіть не помітила його смаку — просто рухалася через їжу за звичкою. Хоча я добре уникаю їжі перед екранами, це показало мені, що я не дуже добре звертаю увагу на свої сигнали голоду під час їжі. Практика хара хачі бу змусила мене перервати цей шаблон", — ділиться дієтологиня. Тому на половині кожної страви вона клала виделку і запитувала себе: «Я все ще голодна, чи я просто їм, тому що їжа тут?»

Її здивувало те, наскільки незвичним здалася ця пауза спочатку. Їй довелося сповільнитися і подолати звичку просто доїдати страву до кінця. «Коли я зупинилася і перевірила, я почала помічати фізичні сигнали, які раніше ігнорувала. На третій день я зупинилася на середині обіду і зрозуміла, що відчуваю себе цілком комфортно. Не обділеною, не переїдженою — просто спокійною», — пояснила дієтологиня.

До середини тижня паузи вже не здавалися навмисними. Лорен повільніше смакувала їжу і помічала легкість після їжі — не від того, що менше їжі, а від зупинки в потрібний час. Окремо жінка відзначила, що у такого підходу є й інший плюс — залишками смачної страви можна буде насолодитися і на наступний день. Вона продовжила хара хачі бу навіть після завершенння тижневого строку.

Як їсти до ситості / Фото: senivpetro \ magnific

Переваги такого харчування

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1. Практика може допомогти їсти менше без зусиль.

Хара хачі бу заохочує вас зупинитися, перш ніж ви досягнете відчуття надмірної ситості. Згідно з дослідженням, яке описує «правило 80%» на Окінаві, цей невеликий проміжок між відсутністю голоду і повним насиченням може мати значну різницю в тому, скільки ви їсте з часом. Згідно із висновками, вашому тілу потрібен час, щоб зареєструвати ситість, тому швидка їда або споживання на ходу може призвести до того, що ви з'їсте більше, ніж вам насправді потрібно. Пауза дає вашому тілу шанс наздогнати, без підрахунку калорій.

2. Це може сприяти здоровішим стосункам з їжею

Замість того, щоб позначати їжу як «хорошу» чи «погану», хара хачі бу просто просить вас помітити, як ви почуваєтеся. Це м’яке усвідомлення відчувалося освіжаючим і без тиску, що дуже відрізняється від жорстких правил, які багато людей пов’язують із «правильним» харчуванням. Зосереджуючись на сигналах голоду та ситості вашого тіла, ви розвиваєте довіру до себе, а не покладаєтеся на зовнішні правила.

3. З часом це може підтримувати контроль ваги

Оскільки хара хачі бу може допомогти вам їсти трохи менше та налаштуватися на ситість, логічно припустити, що це може відігравати роль у контролі ваги. Дослідження дієтичних моделей Окінави показало, що літні окінавці, схоже, відчували легке обмеження калорій, що було пов’язано з нижчим ІМТ та мінімальним набором ваги з віком. Це обмеження калорій може бути результатом цієї практики.

Самі дослідники описують ці висновки як гіпотезоформуючі, а не остаточні, і зазначають, що багато факторів, таких як якість дієти, фізична активність та інше, ймовірно, сприяють. Хара хачі бу не є планом схуднення, але як одна з частин збалансованого підходу до харчування, практика зупинки на комфортному насиченні може м’яко підтримувати стабільну, стійку вагу з часом.

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Стиль харчування для здоров'я / Фото: magnific

4. Практика може бути пов’язана з довголіттям (хоча дослідження неоднозначні)

Хара хачі бу часто згадується в розмовах про довголіття, значною мірою завдяки репутації Окінави щодо здорового старіння. Легке обмеження калорій, яке спостерігається у літніх окінавців, було пов’язане зі зниженням смертності від вікових захворювань та довшою середньою та максимальною тривалістю життя. Це переконливий зв’язок.

Проте, як зазначається в дослідженні, описаному в American Journal of Lifestyle Medicine, середня тривалість життя в Японії пов’язана з багатьма факторами, що працюють разом, а не з однією звичкою харчування. Не варто трактувати практику 80% як «лайфхак довголіття», адже це означало б упустити ширшу, більш взаємопов'язану картину.

Підсумок

Для Лорен Манакер вважає хара хачі бути не швидким рішенням, а вдумливим способом відновити зв’язок із сигналами свого тіла. Це багатовіковий принцип поміркованості, і те, що робить його привабливим, — м’якість і гнучкість. Немає заборонених продуктів, жорстких порцій і тиску. Це просто привід сповільнитися і помітити, коли ви наситилися.