Картон на грядках: лайфхак, який покращує ґрунт і прибирає бур’яни

Садівники все частіше відмовляються від гербіцидів — і переходять на прості рішення, які працюють не гірше. Один із таких способів — звичайний картон.

Матеріал, який зазвичай викидають, допомагає придушити бур’яни й одночасно поліпшити структуру ґрунту.

Картон складається з деревних волокон, тому з часом повністю розкладається в ґрунті. Це робить його зручним інструментом для тих, хто прагне екологічного землеробства.

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Грядки без перекопування

Метод активно використовують для створення нових грядок — без важкого перекопування і видалення трави вручну.

Технологія проста: на ділянку укладають шар коричневого гофрованого картону внахлест, добре проливають водою і зверху засипають компостом. Важливо, щоб він був пухким — це дасть змогу волозі проникати до ґрунту і прискорить розкладання матеріалу.

Чому це працює

Картон перекриває доступ сонячного світла, через що бур’яни не можуть рости і поступово відмирають. Їхнє коріння залишається в землі та перегниває, збагачуючи її органікою.

Додатковий ефект — утримання вологи. Ґрунт під картоном довше залишається вологим, що особливо важливо в спекотну погоду.

Щоб грядки мали акуратний вигляд, зверху зазвичай додають мульчу — кору або тріску. Це підсилює ефект і захищає верхній шар ґрунту.

Можна використовувати і в компості

Картон — джерело вуглецю, необхідного для правильного дозрівання компосту. Його додають разом із «зеленими» відходами — травою і залишками їжі, які дають азот.

Перед цим матеріал потрібно очистити від скотча і скоб, а також подрібнити. При цьому важливо не переборщити: надлишок картону уповільнює процес розкладання.

Помилки, які зводять ефект до нуля

Є кілька правил, які не можна ігнорувати:

не використовувати глянцевий або пофарбований картон — він може містити хімікати;

не укладати сухий матеріал — без вологи він не почне розкладатися;

не робити занадто щільний шар біля рослин, щоб не перекрити доступ повітря до коріння.

Оптимально накривати картон шаром компосту або мульчі товщиною 10−15 см.