Гарячі, як хачапурі. 10 найкращих рецептів грузинської кухні на будь-який смак і бюджет

Особливістю грузинської кухні, як і будь-якої національної, є застосування певних продуктів, розповсюджених тільки на Кавказі, і, як наслідок наявність певних страв, популярність яких отримала всесвітнє визнання.

Реклама

Грузинська кухня у своїх рецептах та філософії приготування страв спирається на контраст пряного і гострого. Широко використовуються овочі, як у самостійних стравах, так і як доповнення до м’ясних страв. За історико-географічними особливостями грузинська кухня поділяється на кухні Західної та Східної Грузії, зумовлені не лише різними природними умовами цих двох великих регіонів, але й певним османським впливом на кухню Західної Грузії, а іранським — на кухню Східної Грузії. Як результат встановилась різниця у використанні деяких основних продуктів (хлібних, м’ясних), та, частково, в характері улюбленої ароматично-смакової гами — різниця, що збереглася і до нашого часу.

10 найкращих страв грузинської кухі на щодень чи свято

Цей пікантний суп з бараниною стане чудовим почастунком у холодні осінні будні чи на урочисті події. Суп харчо з бараниною — відома грузинська страва. Оскільки страва має зігріваючий ефект, то вона стає найбільше популярною восени.

Суп харчо з баранини Цей пікантний суп з бараниною стане чудовим почастунком у холодні осінні будні чи на урочисті події. Перейти до рецепту

Цей ароматний суп на курячому бульйоні має зігріваючий ефект, тому зігріє в холодну пору, додасть кольорів сірим будням та заряд енергії і бадьорості.Суп харчо з куркою — страва грузинської кухні. Через насиченість завдяки спеціям має зігріваючий ефект, тому відмінно смакує восени та взимку.

Суп харчо з куркою: прекрасно зігріє восени чи взимку Цей ароматний суп на курячому бульйоні має зігріваючий ефект, тому зігріє в холодну пору, додасть кольорів сірим будням та заряд енергії і бадьорості. Перейти до рецепту

Хачапурі по-аджарськи — це грузинський хліб у формі човника з сирною начинкою і яйцем, запеченим у центрі. В 2019 році хачапурі було присвоєно статус нематеріальної пам’ятки культурної спадщини Грузії. Назва страви походить від грузинських слів «сир» та «хліб», і хачапурі мають безліч різновидів, окрім версії по-аджарськи.

Неперевершена класика: хачапурі по-аджарськи Приготуйте цей хачапурі та подайте на вечерю з цікавим вином. Перейти до рецепту

Безперечно, грузинська кухня ввібрала в себе кращі традиції Закавказзя, Азії і Причорномор’я. Традиційне грузинське застілля отримало статус пам’ятника нематеріальної культури, тому грузини намагаються відповідати цьому високому рівню. Грузинська кухня — воістину унікальне явище. Місцеві страви без перебільшення можна назвати справжнім мистецтвом. Страви грузинської кухні відрізняються особливою теплотою, завдяки всій тій любові і душевності, яку вкладають грузини в їх приготування.

Реклама:

На сковороді: як приготувати грузинський шашлик без мангалу Насправді переконання, що справжній шашлик готують виключно просто неба на вогнищі, — міф. Після приготування м’яса за цим рецептом у цьому легко переконатися. Перейти до рецепту

Чурчхела — грузинський національний десерт з горіхів та соку, приготований спеціальним чином. Для приготування чурчхели використовують волоські або інші горіхи, а також сік (виноградний, гранатовий, яблучний). Такі солодощі будуть кориснішими за класичні шоколадні, не міститимуть зайвих ненасичених жирів, і ви можете регулювати смак, який хочете отримати. Експериментуйте та покривайте не лише волоські, а й інші горіхи чи навіть сухофрукти.

Чурчхела: рецепт грузинських солодощів з гранатового соку Якісна чурчхела має насичений, натуральний смак без штучних домішків та цукру. Приготуйте таку вдома, щоб бути певними, що вийде смачно, солодко та красиво. Перейти до рецепту

Люля-кебаб, хачапурі, чкмерулі та чахохбілі — грузинська кухня дивує, закохує та полонить своїми стравами. Окреме місце в серці посідають хінкалі, рецептом «бестселеру» поділився Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар, суддя шоу МастерШеф на каналі СТБ. Хінка́лі — грузинська страва, подібна до вареників та пельменів, а ще більше — до тюркських мантів чи монгольських буузів, один з різновидів кулінарних виробів з вареного тіста з начинкою з м’ясного фаршу. Головне, що відрізняє від інших страв такого виду, — це тонке тісто та бульйон усередині.

Грузинські хінкалі: простий класичний рецепт від шефа Ця ароматна страва нагадує вареники або пельмені, проте має кілька особливостей, які точно сподобаються всім поціновувачам страв із тіста та фаршу. Перейти до рецепту

У цьому рецепті чашушулі (грузинського рагу з яловичини та помідорів) букет свіжої кінзи, базиліка та петрушки наповнює суміш консервованих помідорів та яловичини чудовим ароматом. Коли яловичина повільно готується в бритванці, вона стає неймовірно ніжною. Деякі короткі реберця плавляться від такої високої мармуровості, тоді як шматки м’яса додають помітної м’ясистості. Соус має чудовий томатний смак, змішаний з бульйонним ароматом умамі від яловичини та делікатними високими нотами гілочок свіжої зелені, які тушкуються разом з тушкованим м’ясом у духовці.

Чашушулі з реберцями: ароматне грузинське рагу з зеленню та спеціями У цьому рецепті ніжна яловичина тушкується в пряному томатному соусі з бульйоном, кінзою, базиліком і блакитним пажитником. Страва виходить насиченою, глибокою на смак і чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового застілля. Перейти до рецепту

Чирбулі — це неймовірно ароматний сніданок з помідорів та яєць, який ідеально підходить для будь-якого дня тижня! Вважається, що чирбулі походить з Аджарії, на кухню якої вплинули країни Північної Африки та Близького Сходу. Аджарія, один з найстаріших регіонів Грузії, розташована прямо на березі Чорного моря, де вона мала регулярні контакти з торговцями з інших частин світу, які принесли вплив на аджарську кухню. У Північній Африці є схожа на чирбулі страва під назвою шакшука.

Реклама:

Чирбулі: рецепт грузинської яєчні в томатному соусі Відкрийте для себе чирбулі, традиційний грузинський сніданок повний ароматів, фарб та смаку. Перейти до рецепту

Пхалі — це грузинська закуска, яку готують із різноманітних овочів плюс горіхи та спеції. Замість буряка або шпинату можна використовувати інші овочі, такі як морква або капуста, віджавши їх від зайвої вологи. Пхалі зазвичай подається як закуска або частина мезе. Його можна куштувати на святкових столах, родинних обідах, або ж як частину звичайного прийому їжі. Пхалі часто подають з гранатовими зернами або лимонним соком, що додає свіжості. Вона чудово підходить для вегетаріанців і може задовольнити різноманітні смакові вподобання.

Зі шпинату, буряка чи моркви: рецепт грузинського пхалі Горіхи надають страві легку кремову текстуру, тоді як овочі забезпечують свіжість і легкість. Спеції, такі як уцхо-сунелі або сванська сіль, додають пікантності і глибини, роблячи кожен шматочок особливим. Перейти до рецепту

Хачапурі являє собою хлібець різної форми з великим вмістом сиру: його в хачапурі приблизно вдвічі більше за вагою, ніж борошна. Часто тісто для хачапурі є абсолютно прісним, а от крім обов’язкового сиру (свіжий або витриманий, часто овечий, наприклад сулугуні), до складу страви можуть входити яйця (наприклад, у аджарському хачапурі) та інші інгредієнти. Ззовні хачапурі нагадують крупні ватрушки. Розміри хачапурі зазвичай відповідають розмірам пателень, на яких їх готують. Випічка ведеться або на вуглях, наплитним способом на помірному вогні.