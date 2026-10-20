«Не покладайтесь на мобільні додатки». Експерт пояснив, як уникнути небезпеки під час збирання грибів

Збирання грибів потребує уважності й обережності. Експерт пояснив, яких правил варто дотримуватися в лісі та чому не слід покладатися на мобільні додатки.

Осінь — пора «тихого полювання». Грибний експерт із Німеччини Флоріан Вульфф пояснює, на що варто звертати увагу грибникам, чому старі екземпляри можуть становити загрозу для здоров’я і чому мобільні додатки для їх ідентифікації не завжди гарантують безпеку. Про це пише Focus.

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«Гриби мають бути свіжими. Найпоширеніша помилка, якої припускаються люди, — це збір екземплярів (наприклад, білих або польських грибів), які вже занадто старі й перетворилися на м’яку, кашоподібну масу», — зазначив експерт.

Він рекомендує провести простий «тест на натискання». Для цього міцно натисніть на шапинку гриба. Якщо залишається вм’ятина — гриб однозначно занадто старий.

«Це свідчить про те, що в ньому вже почався процес розпаду білків, а це створює ризик харчового отруєння», — пояснює Флоріан Вульфф.

Експерт застерігає від покладання на мобільні додатки Під час спеціальних екскурсій любителі грибів дізнаються, які види ростуть у лісі. Сьогодні дехто використовує для пошуку грибів додатки на основі штучного інтелекту.

Однак Вульфф застерігає від сліпої довіри до таких технологій: «Звісно, ​​можна скористатися додатком, щоб отримати підказку або загальне уявлення про те, що саме ви знайшли, але якщо ви справді плануєте вживати ці гриби в їжу, у жодному разі не варто покладатися виключно на додаток».

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