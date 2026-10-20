«Не покладайтесь на мобільні додатки». Експерт пояснив, як уникнути небезпеки під час збирання грибів
До збирання грибів варто поставитись дуже уважно (Фото: magnific)
Збирання грибів потребує уважності й обережності. Експерт пояснив, яких правил варто дотримуватися в лісі та чому не слід покладатися на мобільні додатки.
Осінь — пора «тихого полювання». Грибний експерт із Німеччини Флоріан Вульфф пояснює, на що варто звертати увагу грибникам, чому старі екземпляри можуть становити загрозу для здоров’я і чому мобільні додатки для їх ідентифікації не завжди гарантують безпеку. Про це пише Focus.
«Гриби мають бути свіжими. Найпоширеніша помилка, якої припускаються люди, — це збір екземплярів (наприклад, білих або польських грибів), які вже занадто старі й перетворилися на м’яку, кашоподібну масу», — зазначив експерт.
Він рекомендує провести простий «тест на натискання». Для цього міцно натисніть на шапинку гриба. Якщо залишається вм’ятина — гриб однозначно занадто старий.
«Це свідчить про те, що в ньому вже почався процес розпаду білків, а це створює ризик харчового отруєння», — пояснює Флоріан Вульфф.
Експерт застерігає від покладання на мобільні додатки Під час спеціальних екскурсій любителі грибів дізнаються, які види ростуть у лісі. Сьогодні дехто використовує для пошуку грибів додатки на основі штучного інтелекту.
Однак Вульфф застерігає від сліпої довіри до таких технологій: «Звісно, можна скористатися додатком, щоб отримати підказку або загальне уявлення про те, що саме ви знайшли, але якщо ви справді плануєте вживати ці гриби в їжу, у жодному разі не варто покладатися виключно на додаток».
Мариновані білі гриби по-італійськи
Не гірший за м’ясний: рецепт ніжного паштету з опеньків
Грибівка: український старовинний рецепт супу із субпродуктами та перловкою
Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.