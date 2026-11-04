Вчені не можуть цього пояснити. Гриб із Китаю викликає галюцинації, що тривають до трьох днів

У китайській провінції Юньнань росте гриб Lanmaoa asiatica, здатний викликати незвичні галюцинації. Після його вживання люди можуть бачити крихітних істот, що бігають кімнатою, повзають по підлозі та дряпаються по стінах.

Вчені досі не встановили, яка речовина викликає такий ефект.

Як повідомляє BBC, цей гриб було офіційно описано у 2015 році. У Китаї його використовують у кулінарії та цінують за насичений смак умамі. Однак вживання його в сирому або недостатньо термічно обробленому вигляді може призвести до серйозного отруєння.

Реклама

Такі незвичні видіння називають ліліпутськими галюцинаціями — за аналогією з маленькими мешканцями Ліліпутії з роману Джонатана Свіфта «Мандри Гуллівера». Подібні симптоми трапляються при деяких психічних і неврологічних розладах, однак *Lanmaoa asiatica* вирізняється тим, що викликає в різних людей дивовижно схожі образи.

Дослідження показали, що цей гриб не містить відомих генетичних механізмів синтезу псилоцибіну та іботенової кислоти — речовин, пов’язаних із психоактивною дією інших грибів. Тому вчені припускають, що галюцинації викликає поки що невідома сполука.

Перші симптоми можуть з’явитися через 12−24 години після вживання і зберігатися до трьох днів. Окрім галюцинацій, можливі запаморочення, сплутаність свідомості та делірій. У тяжких випадках необхідна госпіталізація.

Подібні випадки раніше фіксували на Філіппінах і в Папуа — Новій Гвінеї. Дослідники сподіваються, що вивчення *Lanmaoa asiatica* допоможе встановити природу невідомої психоактивної речовини та краще зрозуміти механізми виникнення зорових галюцинацій.

Важливо: попри те , що Lanmaoa asiatica використовують у місцевій кухні, цей гриб може спричинити серйозне отруєння , що супроводжується тривалими галюцинаціями, порушеннями свідомості та іншими небезпечними наслідками. Тому фахівці наполегливо не рекомендують самостійно збирати, готувати чи куштувати його, особливо заради незвичних відчуттів.