«Цього разу не відбудеться». У Польщі скасували фестиваль борщу: організаторам відмовили в наданні майданчика

Проведення українського фестивалю Gremi Borsch Fest у Варшаві скасували оскільки організаторам відмовили у наданні майданчиків. Подія проводиться в Польщі з 2022 року і з того часу відбулося 32 фестивалі у 14 містах. Цьогоріч кількість заходів зменшили для зосередження на двох містах — Кракові та Варшаві.

Реклама

Читайте також: Ресторан з українською кухнею у Варшаві потрапив до гіда Michelin

Про відміну проведення фестивалю борщу у Варшаві організатори повідомили на своїй сторінці в Instagram. «Понад 6 місяців ми наполегливо шукали локацію для проведення фестивалю, зверталися до різних майданчиків, вели переговори та намагалися знайти можливий формат. Ми навіть знайшли потрібну локацію. Але потім отримали несподівану відмову. Всі інші локації в Варшаві, до яких ми звертались, як приватні так і муніципальні, також надали відмови», — йдеться у зверненні.

Відомо, що фестиваль мав відбутися під патронатом Посольства України у Польщі. Утім, це не допомогло організаторам із локацією. Пошуки майданчика тривали 6 місяців. Причина масових відмов представники Gremi Borsch Fest не знають.

«Ми не хочемо шукати прихованих причин, робити поспішних висновків або когось звинувачувати. Ми щиро сподіваємося, що ця ситуація не пов’язана зі зростанням напруги навколо українців в Польщі. Нам би дуже хотілося вірити, що це — збіг обставин», — додають у дописі.

Також представники наголосили, що Gremi Foundation продовжить свою роботу та реалізацію благодійних проєктів для допомоги ЗСУ. «Ми не зупиняємося, не відмовляємося від своєї місії та вже готуємо нові ініціативи, про які розповімо зовсім скоро», — поділилися в Instagram.