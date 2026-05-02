Не такий, як ви уявляли. Три неочікувані рецепти грецьких салатів, які ви будете готувати на повторі

Навіть ця проста класика має десятки варіацій — від традиційної до версій із портулаком, куркою чи запеченими овочами. Точно варто спробувати вже найближчим часом.

Грецький салат — класика середземноморської кухні, яку люблять у всьому світі. Та навіть така проста страва має безліч інтерпретацій: із портулаком, ароматною заправкою, куркою чи запеченими овочами. Ми зібрали найцікавіші варіанти, які варто спробувати цього літа.

Реклама

Три неочікувані рецепти грецьких салатів

Ідеальним доповненням до цього салату є багато вершкового сиру фета, ароматний лимон, свіжий кріп і соковиті оливки. А якщо шматочки картоплі заправити оливковою олією, оцтом, сіллю та перцем, то це робить страву надзвичайно смачною. Це простий додатковий крок, який дійсно зробить салат неповторним.

Грецький картопляний салат: сучасний погляд на традиційну страву Пропонуємо приготувати смачний середземноморський варіант картопляного салату. Ця страва надзвичайно ароматна і наповнена усіма найкращими грецькими смаками. Перейти до рецепту

Солодкі, соковиті помідори, хрусткі болгарські перці та свіжі огірки — усього вдосталь. Цей рецепт грецького салату демонструє ці овочі без зайвої зелені, що могла б завадити. А найкраще? Оскільки овочі в самому розквіті, цей рецепт грецького салату смачний і освіжаючий лише з кількома інгредієнтами. Вам потрібно всього 7 інгредієнтів плюс легка домашня грецька заправка, щоб його приготувати!

Грецький салат: рецепт із ароматною заправкою Цей простий рецепт грецького салату – новий улюблений літній гарнір. Лише 7 інгредієнтів + проста грецька салатна заправка роблять його освіжаючим і смачним. Перейти до рецепту

Це грецький салат із листя салату, який готують із дрібно нарізаного салату ромен, свіжої зелені, вершкової фети та лимонної заправки. Цей салат, хоч і простий, має безліч смаку та чудову хрусткість. Інгредієнти тут прості та свіжі, а смак — на всі сто. Фета, кріп і лимон дійсно виділяються і зроблять цей салат основним у вашому раціоні. Цей салат легко приготувати та смачно споживати. Ви можете поєднати його з улюбленим білком для повноцінного прийому їжі! Страва чудово смакуватиме з курячими стегнами, маринованими у грецькому йогурті, з куркою з лимоном та часником, пармезаном, лососем, приготованого у фритюрі, тунцем, нутом або куркою-гриль.