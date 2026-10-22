Не лише для каші. Що готують з гречки у Японії, Китаї та інших країнах світу
Гречку їдять і вирощують не лише в Україні (Фото: depositphotos/АІ)
Гречка — універсальний безглютеновий продукт, популярний у кухнях різних країн світу. З неї готують каші, японську локшину соба, млинці та випічку.
Відносно дешеву та корисну гречку вживають у їжу лише деякі народи. У Західній Європі гречку, незважаючи на те, що її зараховують до здорової їжі, практично не їдять. Східні слов’яни відзначали 13 червня день Акулини-гречишниці. Посів цього дня прийнято було садити гречку, а всякого мандрівника зазвичай пригощали кашею досхочу. Мандрівники їли, хвалили й бажали, щоб посів був щасливий, щоб гречка вродила на полях.
Вона невибаглива до ґрунтів, не боїться морозів. Висівають гречку 13−16 червня, а через два місяці вона вже дозріває.
Гречка — чемпіон за вмістом білка: до 16 г рослинного білка на 100 г крупи. Наприклад, у білому рисі білка всього 7 г на 100 г крупи. Тому тим, хто намагається менше вживати м’яса та риби, варто частіше включати гречку у своє меню.
Гречка взагалі не потребує хімікатів — із ними вона з блиском розправляється сама. Ось чому гречку вважають одним із найбільш екологічно чистих продуктів на всіх територіях її історичного вирощування.
Гречку вживають у їжу й досі. Але вона все одно вважається дешевою їжею. Хоча, наприклад, у тій самій Північній Індії та Непалі її вже рідко можна зустріти в продажі. У США гречка продається здебільшого в зоологічних магазинах як корм для тварин, хоча її можна знайти й у продовольчих відділах.
Китай — світовий лідер із вирощування гречки. У Піднебесній теж вважають гречку не надто престижною їжею, але там стало модно піклуватися про своє здоров’я, і китайські лікарі рекомендують пацієнтам гречку.
У це важко повірити, але гречаний чай набув широкого поширення. Продається кілька видів гранул: темні, золотисті, світлі, довгі палички, короткі та круглі. Такий чай рекомендують людям із високим артеріальним тиском, високим рівнем холестерину та цукру в крові, людям похилого віку й тим, хто хоче покращити стан шкіри та продовжити молодість.
У Кореї та Японії гречка завжди була поширена, але у вигляді борошна. Японці досі готують із неї смачну гречану локшину характерного коричневого кольору. І хоча приготувати її набагато важче, ніж звичайну локшину, соба цінується значно вище, адже в ній зберігається вся користь гречаної крупи.
Рецепт кавара соба: японської гречаної локшини з яловичиною
Гречана каша, зварена по-єврейськи, називається варнічкес. Окремо зварені макарони, гречку, обсмажену на курячому жирі цибулю з'єднують безпосередньо перед подачею на стіл. Суміш макаронів із гречаною кашею здається дивною, але, як стверджують, це справді смачно.
Рецепт каші варнічкес від львівської шефині
Страви з гречки є і в Польщі. Тут із неї готують гречаники — страву польської та української кухні, яку роблять із м’ясного фаршу з додаванням вареної гречки. Пропорції фаршу та гречки варіюють залежно від уподобань. Гречаники можна готувати як звичайні котлети або тушкувати в соусі — тоді вони будуть м’якшими й соковитішими.
Гречаники: унікальна українська страва з кавою у томатному соці
Так чому ж гречану кашу їмо тільки ми? У Західній Європі та Америці гречана крупа через свою невибагливість до умов вирощування завжди вважалася кормом для худоби. Навіть дієтологи всього світу стверджують, що зварена без солі гречка гірка й має виразний хімічний присмак. Цьому чимало дивуються вихідці з Радянського Союзу, які чудово знають, що це не так. Але виявляється, що доросла людина, яка вперше пробує варену гречку, відчуває саме такий гіркий і неприємний смак. І лише ті, хто їв цю кашу з дитинства, зберегли у своїй пам’яті її солодкуватий смак.
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