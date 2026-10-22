Не лише для каші. Що готують з гречки у Японії, Китаї та інших країнах світу

Гречку їдять і вирощують не лише в Україні (Фото: depositphotos/АІ)

Гречка — універсальний безглютеновий продукт, популярний у кухнях різних країн світу. З неї готують каші, японську локшину соба, млинці та випічку.

Відносно дешеву та корисну гречку вживають у їжу лише деякі народи. У Західній Європі гречку, незважаючи на те, що її зараховують до здорової їжі, практично не їдять. Східні слов’яни відзначали 13 червня день Акулини-гречишниці. Посів цього дня прийнято було садити гречку, а всякого мандрівника зазвичай пригощали кашею досхочу. Мандрівники їли, хвалили й бажали, щоб посів був щасливий, щоб гречка вродила на полях.

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Вона невибаглива до ґрунтів, не боїться морозів. Висівають гречку 13−16 червня, а через два місяці вона вже дозріває.

Гречка — чемпіон за вмістом білка: до 16 г рослинного білка на 100 г крупи. Наприклад, у білому рисі білка всього 7 г на 100 г крупи. Тому тим, хто намагається менше вживати м’яса та риби, варто частіше включати гречку у своє меню.

Гречка взагалі не потребує хімікатів — із ними вона з блиском розправляється сама. Ось чому гречку вважають одним із найбільш екологічно чистих продуктів на всіх територіях її історичного вирощування.

Гречка невибаглива до ґрунтів, не боїться морозів / Фото: magnific

Гречку вживають у їжу й досі. Але вона все одно вважається дешевою їжею. Хоча, наприклад, у тій самій Північній Індії та Непалі її вже рідко можна зустріти в продажі. У США гречка продається здебільшого в зоологічних магазинах як корм для тварин, хоча її можна знайти й у продовольчих відділах.

Китай — світовий лідер із вирощування гречки. У Піднебесній теж вважають гречку не надто престижною їжею, але там стало модно піклуватися про своє здоров’я, і китайські лікарі рекомендують пацієнтам гречку.

У це важко повірити, але гречаний чай набув широкого поширення. Продається кілька видів гранул: темні, золотисті, світлі, довгі палички, короткі та круглі. Такий чай рекомендують людям із високим артеріальним тиском, високим рівнем холестерину та цукру в крові, людям похилого віку й тим, хто хоче покращити стан шкіри та продовжити молодість.

У Кореї та Японії гречка завжди була поширена, але у вигляді борошна. Японці досі готують із неї смачну гречану локшину характерного коричневого кольору. І хоча приготувати її набагато важче, ніж звичайну локшину, соба цінується значно вище, адже в ній зберігається вся користь гречаної крупи.

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Гречана каша, зварена по-єврейськи, називається варнічкес. Окремо зварені макарони, гречку, обсмажену на курячому жирі цибулю з'єднують безпосередньо перед подачею на стіл. Суміш макаронів із гречаною кашею здається дивною, але, як стверджують, це справді смачно.

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Страви з гречки є і в Польщі. Тут із неї готують гречаники — страву польської та української кухні, яку роблять із м’ясного фаршу з додаванням вареної гречки. Пропорції фаршу та гречки варіюють залежно від уподобань. Гречаники можна готувати як звичайні котлети або тушкувати в соусі — тоді вони будуть м’якшими й соковитішими.

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Так чому ж гречану кашу їмо тільки ми? У Західній Європі та Америці гречана крупа через свою невибагливість до умов вирощування завжди вважалася кормом для худоби. Навіть дієтологи всього світу стверджують, що зварена без солі гречка гірка й має виразний хімічний присмак. Цьому чимало дивуються вихідці з Радянського Союзу, які чудово знають, що це не так. Але виявляється, що доросла людина, яка вперше пробує варену гречку, відчуває саме такий гіркий і неприємний смак. І лише ті, хто їв цю кашу з дитинства, зберегли у своїй пам’яті її солодкуватий смак.

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