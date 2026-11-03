Соковитий і солодкий: п’ять простих правил вибору ідеального граната

3 листопада, 10:34
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Як вибрати солодкий гранат (Фото: megspl/pixabay)

Як вибрати солодкий гранат (Фото: megspl/pixabay)

Гранат — один із найпопулярніших фруктів холодного сезону, який цінують за високий вміст антиоксидантів, вітамінів і корисних мікроелементів. Однак обрати солодкий і соковитий плід буває непросто.

Навіть привабливий на вигляд фрукт може виявитися кислим або зіпсованим. Щоб не помилитися під час купівлі, варто звернути увагу на кілька важливих деталей.

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Як визначити стиглість граната

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Колір зернят не завжди свідчить про стиглість плоду. Залежно від сорту вони можуть бути як насичено-червоними, так і світло-рожевими чи майже білими. До того ж гранат майже не дозріває після збирання врожаю, тому передчасно зірвані плоди часто залишаються кислими.

Коричневі м’які зерна з неприємним запахом можуть свідчити про псування. Такий гранат краще не вживати, оскільки всередині нього можуть розвиватися пліснява та інші мікроорганізми.

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П’ять ознак солодкого й соковитого граната

  • Форма. Стиглий гранат нерідко має дещо незграбну форму. У міру дозрівання зерна збільшуються і створюють характерний рельєф на поверхні шкірки. Проте ідеально круглий плід не обов’язково є недозрілим.
  • Шкірка. У якісного граната вона щільна, суха й без пошкоджень. Невелика шорсткість припустима, а от м’які ділянки, темні вологі плями та сліди плісняви можуть свідчити про початок гниття.
  • Колір. Відтінок шкірки залежить від сорту і може варіюватися від рожевого до темно-бордового. Тому яскраво-червоний колір не гарантує солодкості. Набагато важливішою є відсутність пошкоджень і ознак псування.
  • Вага. Один із найпростіших способів обрати соковитий гранат — порівняти кілька плодів однакового розміру. Важчий фрукт, як правило, містить більше соку. Іноді стиглість також намагаються визначити за звуком під час постукування, однак цей метод не вважається достатньо надійним.
  • Корона. Верхня частина граната має бути сухою, без плісняви та розм’якшених ділянок. Якщо чашечка волога або пошкоджена, від покупки краще відмовитися.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Поради Лайфхак Гранат

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