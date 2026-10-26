Не лише суп. Як швидко зварити горох без замочування та що з нього приготувати: корисні поради й рецепти

Сухий горох можна відварювати і без замочування (Фото: magnific)

Сухий горох — одна з найдавніших сільськогосподарських культур, яку люди вирощують тисячоліттями. Розповідаємо, як швидко зварити горох без попереднього замочування та що з нього приготувати.

Жовтий горох має м’якший, землистий смак, тоді як його зелений різновид вирізняється дещо солодшим смаком.

Сухий горох — одна з найдавніших сільськогосподарських культур, яку почали вирощувати люди. Свідчення цього сягають часів неоліту. Його здавна вирощували на території Сирії, Туреччини та Йорданії. Вважається, що гороховий суп готували в Данії ще в бронзовому віці, коли сухий горох і капуста стали популярними продуктами для тривалих місцевих зим.

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«Батько генетики» Грегор Мендель використовував горох як об'єкт для своїх генетичних досліджень у 1860-х роках. Одним із перших у світі продуктів швидкого приготування був гороховий суп, винайдений Йоганном Генріхом Грюнебергом у Німеччині.

Як швидко зварити горох без попереднього замочування

1. Промийте колотий горох — замочувати його не потрібно!

2. З'єднайте колотий горох із водою та доведіть до кипіння.

3. На 1 склянку колотого гороху беріть 2 склянки води.

3. Варіть на повільному вогні 30 хвилин.

Сухий горох можна відварювати і без замочування / Фото: depositphotos/ua

Для ще швидшого способу приготування, покладіть сухий горох у скороварку та залийте водою. На 1 склянку гороху беріть 2 склянки води (або переконайтеся, що вода покриває бобові приблизно на 5 см). Готуйте під низьким тиском 10−15 хвилин. Дайте тиску знизитися природним шляхом.

Злийте воду; використовуйте горох за рецептом або зберігайте в герметичному контейнері. Не заповнюйте скороварку більше ніж наполовину, оскільки інгредієнти збільшаться в об'ємі.

Якщо ви хочете, щоб цілий горох приготувався швидше, замочіть його на ніч — тоді час варіння скоротиться приблизно до 40 хвилин.

Щоб швидше розм’якшити горох, іноді, у воду додають харчову соду. Лужне середовище справді може впливати на структуру бобових, однак надлишок соди здатен погіршити смак і зробити зерна надто м’якими. Тому для звичайного приготування краще обійтися без цього способу.

Сіль можна додавати під час варіння або ближче до кінця, вона не перешкоджає розм’якшенню. Натомість кислі добавки доцільно залишити на завершальний етап.

Що приготувати з гороху

Створіть страву з повноцінним білком, поєднавши сушений горох із цільними злаками. Бобові багаті на лізин — незамінну амінокислоту, якої бракує в більшості злаків.

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Додавання гороху до соусів, макаронних виробів чи салатів — це чудовий спосіб збагатити раціон білком і клітковиною. Сушений горох також чудово смакує в хумусі: просто замініть нут на відварений горох — і ви отримаєте нову, апетитну варіацію улюбленої страви.

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Відварений сушений горох може стати смачним гарніром — після приготування просто змішайте його з улюбленою олією та спеціями.

Додайте запечені овочі, щоб надати страві цікавішої текстури!

Замочивши сухий горох на кілька годин, обсмажте його на великій сковороді з олією та улюбленими приправами — ви отримаєте хрусткий додаток до салатів або тостів.

Використовуйте гороховий протеїн у смузі чи енергетичних кульках — це чудовий спосіб збагатити страву рослинним білком.

Змішайте частину відвареного сухого жовтого гороху зі свинячим фаршем, іншим м’ясом або ковбасними виробами — так можна приготувати фрикадельки, котлети для бургерів і навіть м’ясний рулет.

Щоб збільшити вміст калію в раціоні, додавайте розім'ятий відварений горох до тостів з авокадо або ранкових яєчних страв.

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