Місячний посівний календар на серпень 2026 року: найсприятливіші та несприятливі дні для роботи на городі

Що можна сіяти в серпні та коли це робити (Фото: NV via ChatGPT AI)

Серпень — один із найбільш напружених місяців для городників. У цей час триває збирання врожаю, звільняються грядки після ранніх культур, розпочинається підготовка ґрунту до осені, а також залишається можливість повторного посіву деяких овочів і зелені.

Багато дачників планують роботи, орієнтуючись не лише на погоду, а й на місячний посівний календар. Розповідаємо, які дати в серпні 2026 року вважаються найсприятливішими.

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Місячний посівний календар на серпень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар складають з урахуванням фаз Місяця та його положення в знаках зодіаку. Вважається, що в період зростання Місяця активніше розвивається надземна частина рослин — листя, пагони, квіти та плоди. Саме тому ці дні традиційно рекомендують для посіву та садіння більшості культур.

Під час спадного Місяця городники частіше займаються доглядом за ділянкою: розпушують ґрунт, видаляють бур’яни, вносять добрива, проводять обрізку та працюють із коренеплодами. Молодик і повня вважаються найменш сприятливим часом для посадки — у ці дні зазвичай обмежуються поливом та іншими мінімальними роботами.

На вибір дати, на думку прихильників місячного календаря, також впливає знак зодіаку. Найбільш сприятливими вважаються дні, коли Місяць проходить через знаки Рака, Риб, Скорпіона, Тельця та Терезів. Менш вдалими для посіву називають періоди перебування Місяця в знаках Овна, Лева, Близнят і Водолія.

Згідно з місячним календарем, найкращими днями для посадок у серпні 2026 року вважаються 6−8, 13−15 та 22−24 серпня. Нейтральними називають 1, 9−11, 16−18, 25−27 та 31 серпня, а несприятливими — 2−5, 12, 19−21 та 28−30 серпня.

Які роботи варто запланувати на серпень

Останній місяць літа потребує не меншої уваги, ніж весна. Окрім збирання врожаю, важливо допомогти рослинам завершити період вегетації та підготувати ділянку до наступного сезону.

Томати, перці, баклажани й огірки й надалі потребують поливу, проте надлишок вологи в цей період може призвести до розвитку грибкових захворювань і погіршити якість урожаю. Тому поливати грядки слід помірно, орієнтуючись на стан ґрунту.

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Після збирання ранніх культур фахівці рекомендують засіяти звільнені грядки сидератами — гірчицею, фацелією або вівсом. Вони допомагають відновити родючість ґрунту, покращують його структуру та стримують ріст бур’янів.

Крім того, серпень залишається слушним часом для повторного посіву скоростиглих культур. До настання холодів можна встигнути зібрати врожай редиски, шпинату, кропу, салату та іншої зелені.

Водночас фахівці нагадують: місячний посівний календар не є універсальною інструкцією. Плануючи роботи, насамперед слід зважати на погодні умови, стан рослин та особливості конкретних культур, а рекомендації календаря використовувати лише як додатковий орієнтир.