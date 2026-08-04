Ще не пізно. 20 овочів, які варто посіяти в серпні для другого врожаю

Що терміново посіяти на городі, щоб зібрати ще один урожай (Фото: 753tomas753/pixabay)

Багато городників вважають серпень завершенням сезону, проте насправді саме зараз розпочинається його другий етап.

Після збирання ранньої картоплі, часнику та цибулі на грядках звільняється місце, яке ще можна використати для вирощування овочів і зелені.

До перших заморозків у більшості регіонів України залишається близько 50−65 днів без морозів. Цього достатньо, щоб отримати ще один урожай, якщо обрати скоростиглі культури й не зволікати з посівом.

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Автор YouTube-каналу The Gardening Channel With James Prigioni Джеймс Приджионі розповів, які овочі можна сміливо висівати в серпні та які прийоми допоможуть отримати гарний урожай навіть наприкінці сезону.

Що важливо врахувати перед посівом

Головне правило серпневих посадок — орієнтуватися не лише на календар, а й на дату перших очікуваних заморозків. При цьому експерт радить залишати запас часу.

За словами Пріджіоні, якщо до похолодання залишається близько 50 днів, не варто висівати культури з таким самим терміном дозрівання. Восени світловий день коротшає, ночі стають прохолоднішими, тому рослини розвиваються повільніше, ніж улітку.

Які овочі можна посіяти в серпні

Редис

Одна з найкращих культур для повторного вирощування. За прохолодної погоди редис майже не йде в стрілку, а до настання холодів можна встигнути зібрати навіть два врожаї.

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Дайкон

Японська редька віддає перевагу помірним температурам, тому кінець літа вважається ідеальним часом для її посіву.

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Редька

Чорна, біла та зелена редька добре розвивається під час осіннього похолодання й чудово зберігається взимку.

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Ріпа

Швидко росте й формує соковиті коренеплоди вже за кілька тижнів після появи сходів.

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Бруква

Ще одна холодостійка культура, яка встигає дозріти до перших морозів.

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Морква

Для отримання повторного врожаю підходять лише ранні сорти. Щоб насіння швидше проросло в розігрітому ґрунті, Джеймс Пріджіоні радить після посіву рясно полити грядку й накрити її дерев’яною дошкою приблизно на тиждень, щодня перевіряючи, чи з’явилися паростки.

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Буряк

Перед посадкою насіння бажано замочити у воді на 10−12 годин — це прискорить проростання.

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Шпинат

Через високу температуру насіння шпинату часто погано сходить. Блогер радить спочатку потримати його кілька днів у морозильній камері, потім загорнути у вологий паперовий рушник і залишити в холодильнику. Така підготовка значно підвищує схожість.

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Рукола

Одна з культур, що найшвидше ростуть. Перший урожай можна отримати вже за три тижні.

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Листовий салат

У серпні салати ростуть краще, ніж улітку, оскільки не страждають від сильної спеки й рідше йдуть у стрілку.

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Гірчиця листкова

Швидко нарощує зелену масу та добре переносить похолодання.

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Мангольд

Підходить для посіву майже до кінця літа і дає врожай аж до пізньої осені.

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Пекінська капуста

Короткий світловий день сприяє формуванню щільних качанів без утворення квітконосів.

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Бок-чой

Ранньостигла азійська капуста, яка добре переносить перші осінні похолодання.

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Білоголова капуста

Для посіву в серпні краще обирати ранні сорти. Експерт радить спочатку вирощувати розсаду в касетах під затінювальною сіткою, а потім пересаджувати її на звільнені грядки.

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Броколі

Полюбляє прохолодну погоду й часто стає смачнішою після перших легких заморозків.

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Цвітна капуста

За умови своєчасного посіву встигає сформувати повноцінні головки до настання холодів.

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Кріп

Серпневий кріп вирізняється насиченим ароматом і довго залишається ніжним.

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Зелена цибуля

Цибуля на перо швидко відростає і дозволяє регулярно отримувати свіжу зелень до пізньої осені.

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Горох

У другій половині серпня можна висівати ранні сорти. Перед посадкою насіння рекомендується замочити на добу, щоб прискорити появу сходів.

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Які культури можна залишити зимувати

Деякі рослини здатні перезимувати просто на грядці. У другій половині серпня можна посіяти маш-салат (кукурудзяний салат), татсой, бок-чой, клейтонію, щавель, листову капусту та багаторічну зелену цибулю. Навесні вони одними з перших дадуть свіжу вітамінну зелень.

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Як зазначає Джеймс Пріджіоні, багато дачників помилково вважають, що городній сезон завершується влітку. Насправді серпень відкриває нові можливості для повторних посадок, а правильно дібрані культури дозволяють збирати свіжі овочі та зелень аж до настання зими.