Огірки гірчать навіть за належного догляду: що стає причиною і як це виправити

Гіркота в огірках — одна з найпоширеніших проблем, з якими стикаються дачники в розпал сезону. Навіть за умови регулярного догляду плоди можуть набути неприємного присмаку.

Причиною стають не лише особливості сорту, а й помилки в агротехніці, а також стрес, спричинений спекою, перепадами температур або нестачею вологи.

Чому огірки стають гіркими

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Головна причина появи гіркоти — накопичення природної речовини кукурбітацину. Вона міститься в усіх огірках, проте за несприятливих умов її концентрація значно зростає.

За словами доцентки університету й докторки наук Сюзанни Неметі, смак плодів залежить від двох чинників: генетичних особливостей сорту та умов вирощування. Якщо рослина зазнає стресу, імовірність появи гіркоти суттєво зростає.

Огірки належать до теплолюбних культур. Найкомфортнішою для них вважається температура 20−30 °C удень. Якщо вночі стовпчики термометрів опускаються нижче 15 °C, ріст рослин сповільнюється, а якість плодів може погіршитися.

Не менш важливим є й світловий режим. Для нормального розвитку огіркам потрібно близько 6−8 годин сонячного світла на день, проте тривалий вплив палючого сонця та інтенсивного ультрафіолету також стає стресовим чинником.

Які помилки найчастіше призводять до появи гіркоти?

На смак огірків впливають не лише погодні умови, а й догляд за насадженнями.

Найчастіше гіркота з’являється через:

нерегулярного поливу, коли пересохлий ґрунт раптово отримує велику кількість води;

поливання холодною водою;

сильної спеки та перегріву ґрунту;

різких перепадів температури вдень і вночі;

нестачі поживних речовин;

надлишку азотних добрив;

загущених насаджень;

несвоєчасного збирання врожаю.

Усі ці чинники змушують рослину виробляти більше кукурбітацину, який і надає плодам характерної гіркоти.

Чи впливає сорт на смак огірків?

Так. Схильність до накопичення кукурбітацину частково зумовлена генетикою.

Старі сорти частіше дають гіркі плоди за несприятливих умов, тоді як багато сучасних гібридів і партенокарпічних сортів стійкі до появи гіркоти.

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Тому фахівці радять уважно вивчати опис насіння перед покупкою та обирати сорти, у характеристиках яких зазначено відсутність схильності до гіркоти.

Як виростити огірки без гіркоти

Щоб отримати смачний урожай, важливо звести до мінімуму стресові чинники.

Для цього рекомендується:

обирати сучасні сорти та гібриди, не схильні до утворення гіркоти;

підтримувати рівномірну вологість ґрунту;

поливати рослини лише теплою відстояною водою;

регулярно проводити підживлення, особливо калійними добривами;

мульчувати грядки для збереження вологи;

притіняти насадження під час сильної спеки.

Оскільки коренева система огірків розташована близько до поверхні, ця культура особливо чутлива до пересихання ґрунту. Саме тому регулярний полив вважається однією з головних умов отримання солодких і соковитих плодів.

Чи можна позбутися гіркоти у вже зібраних огірків?

Якщо огірки вже стали гіркими, повністю змінити їхній смак не вдасться. Проте найчастіше кукурбітацин накопичується біля плодоніжки та під шкіркою.

Перед вживанням рекомендується зрізати кінчик плода з боку плодоніжки та зняти з огірка товстіший шар шкірки. Це допоможе помітно зменшити гіркоту, хоча повністю позбутися її в такий спосіб неможливо.

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