Забудьте про мікрохвильовку. Вчені назвали новий пристрій, який її замінить

Нове покоління електроприладів поєднує конвекцію, інфрачервоне світло та мікрохвилі. Це дозволяє готувати страви значно швидше, зберігаючи ідеальний смак і текстуру, з якими не впорається звичайна піч.

Нове покоління гібридних духовок кидає виклик використанню мікрохвильоок на кухнях, пише The Еconomic Times. Ці складні прилади поєднують конвекцію, інфрачервоне випромінювання та контрольовану мікрохвильову енергію для швидшого та рівномірнішого приготування з покращеним смаком і текстурою. Хоча мікрохвильові печі залишаються зручними для простих завдань, гібридні духовки пропонують чудові результати для ширшого кола потреб у кулінарії.

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Протягом багатьох років мікрохвильова піч була невід'ємним елементом на сучасній кухні. Це найкраще рішення для розігріву залишків їжі, розморожування заморожених продуктів, а також приготування швидких страв за лічені хвилини. Швидкість та простота використання зробили її незамінною. Тепер сучасне покоління складного мультисенсорного посуду почало кидати виклик цій потужності. Компактні гібридні духовки запропонують не лише швидкість, але й те, з чим боролися мікрохвильові печі: покращений смак, а також текстуру.

Найновіший прорив — це не окремий продукт, а ціла категорія духовок для стільниці, які поєднують різні методи приготування їжі в одному пристрої. Вони включають надшвидку конвекцію, інфрачервоне нагрівання, а також, в деяких випадках, використання низькоінтенсивної мікрохвильової енергії. Замість того, щоб покладатися лише на використання мікрохвиль для стимуляції молекул води, вони розподіляють енергію за допомогою точно спланованого поєднання стратегій.

Такий метод поєднання їжі та приготування дозволяє їй рівномірно просмажитися та зберегти свою форму. Шматочки піци, ймовірно, будуть подаватися з гарною скоринкою та розплавленим сиром, на відміну від мокрих та гумових результатів, які часто виникають при використанні мікрохвильових печей для розігріву їжі. Незалежно від того, чи це крихітний шматочок курки, чи свіжоспечені мафіни, мікрохвильова піч може забезпечити результати, подібні до результатів традиційної духовки, приблизно за той самий час, що й мікрохвильова піч.

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