Як приготувати ідеальну каву в гейзерній кавоварці: головні секрети

Кава в гейзерній кавоварці може бути ще більш насиченою на смак (Фото: magnific)

Гейзерна кавоварка, або мока-поті, — один із символів італійської кавової культури. Вона дає змогу приготувати насичену каву з виразною гірчинкою, але за правильного підходу може розкрити й тонші смакові відтінки.

Приготування кави в гейзерній кавоварці вимагає певної уваги та володіння технікою. Також знадобиться метод спроб і помилок, щоб зрозуміти, як саме працює ваша кавоварка на вашій плиті.

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Чудова новина полягає в тому, що за правильного підходу в гейзерній кавоварці можна приготувати чудову каву навіть із зерен світлого обсмаження — зовсім не в «італійському» стилі.

Як приготувати ідеальну каву в гейзерній кавоварці

Перш ніж перейти до техніки та рецепта, варто звернути увагу на кілька загальних моментів.

Гейзерні кавоварки можна використовувати на різних типах плит, але найкраще вони працюють на газових або індукційних.

Теоретично, алюмінієву кавоварку можна використовувати й на електричній плиті, проте для успішного приготування критично важливо вміти точно регулювати рівень нагріву.

Незалежно від того, яку модель ви обрали, найкраще перелити каву в чашку одразу після завершення приготування, а саму кавоварку — помити якомога швидше. Мийні засоби використовувати не обов’язково: достатньо дуже гарячої води та м’якої щітки, ганчірки або губки. Перед тим як знову зібрати кавоварку, переконайтеся, що всі її деталі повністю висохли. В ідеалі, частини кавоварки варто зберігати окремо. Час від часу можна пропустити через кавоварку розчин води та дистильованого оцту (у пропорції 2:1), щоб підтримувати її в чистоті.

Цікавий факт: назва «мока» (Moka) походить від єменського порту Моха — саме через нього кава з цієї країни потрапляла на світовий ринок. Чому ця назва закріпилася за італійською кавоваркою, а також — що дещо збиває з пантелику — за смачним поєднанням еспресо та гарячого шоколаду.

Для приготування напою, вам знадобиться орієнтовно 100 г кави на 1 літр води. Все залежить від розміру кавоварки.

Незалежно від форми чи розміру вашої кавоварки, щоб дотриматися цієї пропорції, дійте так:

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Наповніть нижній резервуар окропом — рівень води має бути трохи нижче запобіжного клапана.

Заповніть фільтр-кошик кавою середньо-дрібного помелу майже доверху. Злегка постукайте по ньому, щоб кава лягла рівномірно, але в жодному разі не утрамбовуйте її.

Розрахована на «чотири чашки», дасть приблизно 130−140 г готового напою — чудовий об'єм для однієї людини. Для цього покладіть у кошик 18−20 г кави, а в нижній резервуар налийте 200 г води.

Кавоварка на «шість чашок» дасть близько 195−210 г напою. Цього вистачить на дві порції кави типу «лонг блек» (long black) або, якщо додати спінене молоко, на дві порції кави з молоком (невеликого чи середнього розміру). Використовуйте 27−30 г кави та 300 г води.

Кавоварка на «вісім чашок» дасть приблизно 260−280 г напою — цього цілком достатньо для двох порцій кави більшого об'єму. Наповніть кошик 36−40 г кави, а нижній резервуар — 400 г води.

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