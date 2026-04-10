Забудьте про фітофтору. У Нідерландах випробовують картоплю, яка може змінити вирощування культури

Картопля може більше не страждати від фітофтори (Фото: freepik)

У 2026 році в Нідерландах стартують нові польові випробування з генетично модифікованою картоплею. Вона може бути більш стійкою до недуг.

Про це повідомляє Вагенінгенський університет та дослідження (WUR), що у Нідерландах.

Картопля, що тестується в цих польових випробуваннях, була генетично модифікована шляхом додавання або вимкнення кількох генів. Ці модифікації гарантують, що картопля стійка до хвороб та шкідників, включаючи хворобу картоплі, спричинену Phytophthora infestans.

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Фітофтора — це стійка хвороба картоплі, яка може завдати значної шкоди врожаю і тому дуже інтенсивно контролюється пестицидами. Зокрема, рослини з кількома генами стійкості виявилися дуже стійкими до фітофтори, на відміну від рослин картоплі, які не мали або мали лише один ген стійкості.

Картопля може бути більш стійкою до ураження фітофторою / Фото: depositphotos/АІ

Дослідники очікують, що використання пестицидів для цих стійких сортів може бути значно скорочено. Буде досліджено, наскільки добре працюють стійкості та як можна відповідно адаптувати захист рослин.

Початок польових випробувань є наступним кроком у розробці генетично модифікованої картоплі. Останнє подібне дослідження, проведене в рамках проекту DuRPh, проводили 11 роками тому. У той час у популярні сорти картоплі були «введені» додаткові гени стійкості до фітофтори.

Однак картопля з проекту DuRPh не була виведена на ринок. Це пов’язано зі способом введення гена стійкості. Це було зроблено не за допомогою класичної селекції, а шляхом трансформації.

Відтоді технологія розвивалася далі, і редагування геному тепер дозволяє вносити невеликі, цілеспрямовані зміни до ДНК рослин. Вони називаються новими геномними методами (НГТ). Ці методи призводять до рослин, які в принципі також можна було б розробити за допомогою класичної селекції, тобто вони не становлять нових ризиків для безпеки.

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