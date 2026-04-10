Забудьте про фітофтору. У Нідерландах випробовують картоплю, яка може змінити вирощування культури

10 квітня, 10:14
Картопля може більше не страждати від фітофтори (Фото: freepik)

Картопля може більше не страждати від фітофтори (Фото: freepik)

У 2026 році в Нідерландах стартують нові польові випробування з генетично модифікованою картоплею. Вона може бути більш стійкою до недуг.

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Про це повідомляє Вагенінгенський університет та дослідження (WUR), що у Нідерландах.

Картопля, що тестується в цих польових випробуваннях, була генетично модифікована шляхом додавання або вимкнення кількох генів. Ці модифікації гарантують, що картопля стійка до хвороб та шкідників, включаючи хворобу картоплі, спричинену Phytophthora infestans.

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Фітофтора — це стійка хвороба картоплі, яка може завдати значної шкоди врожаю і тому дуже інтенсивно контролюється пестицидами. Зокрема, рослини з кількома генами стійкості виявилися дуже стійкими до фітофтори, на відміну від рослин картоплі, які не мали або мали лише один ген стійкості.

Картопля може бути більш стійкою до ураження фітофторою (Фото: depositphotos/АІ)
Картопля може бути більш стійкою до ураження фітофторою / Фото: depositphotos/АІ

Дослідники очікують, що використання пестицидів для цих стійких сортів може бути значно скорочено. Буде досліджено, наскільки добре працюють стійкості та як можна відповідно адаптувати захист рослин.

Початок польових випробувань є наступним кроком у розробці генетично модифікованої картоплі. Останнє подібне дослідження, проведене в рамках проекту DuRPh, проводили 11 роками тому. У той час у популярні сорти картоплі були «введені» додаткові гени стійкості до фітофтори.

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Однак картопля з проекту DuRPh не була виведена на ринок. Це пов’язано зі способом введення гена стійкості. Це було зроблено не за допомогою класичної селекції, а шляхом трансформації.

Відтоді технологія розвивалася далі, і редагування геному тепер дозволяє вносити невеликі, цілеспрямовані зміни до ДНК рослин. Вони називаються новими геномними методами (НГТ). Ці методи призводять до рослин, які в принципі також можна було б розробити за допомогою класичної селекції, тобто вони не становлять нових ризиків для безпеки.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Картопля Дослідження Генетична модифікація Нідерланди Рецепти

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