Смачна і моторошна ніч. Сім рецептів закусок до перегляду фільмів на Геловін

Якщо ви разом із друзями, сім’єю чи наодинці запланували святковий movie-night, але ідеї впираються у попкорн та солоні горішки, то час запастися смачними ідеями.

Зробіть цей Геловін страшно чудовим за допомогою ласощів, закусок та апетитних сюрпризів для кожного гостя. Ці маленькі страви можна буде легко приготувати, і вони складаються з небагатьох інгредієнтів. Їхня перевага у тому, що приготування не займає багато часу та ресурсів, а вигляд таких закусок буде справді моторошний і водночас апетитний. Запросіть до приготування дітей та друзів, щоб процес був ще веселішим та цікавішим.

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Моторошна закуска на Геловін: як приготувати «чаклунські капелюхи» за 15 хвилин Булочки у формі відьомських капелюхів — оригінальна закуска до Геловіну, яка прикрасить святковий стіл. Розповідаємо, як приготувати хрусткі рогалики з часниковим маслом, пармезаном та оливками. Перейти до рецепту

Привиди з винограду: найпростіший десерт на Геловін Зроблені з винограду та білого шоколаду, ці привиди готуються за кілька хвилин а насолоджуватися ними можна цілий геловінський вечір. Перейти до рецепту

Полуничні мітли: рецепт десерту в шоколаді до Геловіну Потрібен оригінальний десерт до Геловіну? Легко, так само як ці поуниці в шоколаді. Приготування просте і приємне - те, чого так хочеться на це свято. Перейти до рецепту

Найпростіша закуска на Геловін: сосиски в тісті Золотисті сосиски в хрусткому тісті, стилізовані під маленьких павучків, — весела закуска, яка одразу створює настрій Геловіну. Перейти до рецепту

Страшно смачна: тарілка начос до Геловіну Подавайте спільну тарілку начос із моторошними, але апетитними додатками вжже на цей Геловінський вечір. Перейти до рецепту

Пиріжки з гарбузом у вигляді мумій: рецепт до Геловіну Ці солодкі гарбузові мумії - чудовий пиріг до чаю і смачна закуска до фільму. Лише кілька десятків хвилин приготувань, і частина святкового столу готова. Перейти до рецепту