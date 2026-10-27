Смачна і моторошна ніч. Сім рецептів закусок до перегляду фільмів на Геловін

Закуски на Геловін, демонстративне фото (Фото: depositphotos.com/JeniFoto)
Якщо ви разом із друзями, сім’єю чи наодинці запланували святковий movie-night, але ідеї впираються у попкорн та солоні горішки, то час запастися смачними ідеями.
Зробіть цей Геловін страшно чудовим за допомогою ласощів, закусок та апетитних сюрпризів для кожного гостя. Ці маленькі страви можна буде легко приготувати, і вони складаються з небагатьох інгредієнтів. Їхня перевага у тому, що приготування не займає багато часу та ресурсів, а вигляд таких закусок буде справді моторошний і водночас апетитний. Запросіть до приготування дітей та друзів, щоб процес був ще веселішим та цікавішим.
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Моторошна закуска на Геловін: як приготувати «чаклунські капелюхи» за 15 хвилин
Булочки у формі відьомських капелюхів — оригінальна закуска до Геловіну, яка прикрасить святковий стіл. Розповідаємо, як приготувати хрусткі рогалики з часниковим маслом, пармезаном та оливками.