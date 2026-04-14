Без цукру і кофеїну. Учені назвали напій, що загострює розумові здібності

Поки одні роблять ставку на каву, а інші - на енергетики, вчені знайшли ще один несподіваний спосіб підтримувати концентрацію під час тривалого розумового навантаження.

Виявилося, що звичайна газована вода без цукру може знижувати відчуття втоми і допомагати мозку довше зберігати фокус. Такого висновку дійшли дослідники University of Tsukuba.

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В експерименті взяли участь 14 молодих любителів відеоігор. Вони проходили дві тригодинні ігрові сесії: в один день пили звичайну воду, в інший — сильногазовану. Дослідники оцінювали рівень втоми, задоволення від процесу, виконавчі когнітивні функції, а також фізіологічні показники — від діаметра зіниці до рівня кортизолу.

Результати показали помітну різницю. Під час сесій з газованою водою учасники повідомляли про меншу розумову втому, краще зберігали здатність ухвалювати рішення і рідше втрачали концентрацію. Крім того, у них не спостерігалося характерного для когнітивного виснаження звуження зіниць.

Вчені пояснюють ефект впливом вуглекислого газу на сенсорні рецептори в горлі та порожнині рота. Ці відчуття активують нейронні шляхи, пов’язані з префронтальною корою — зоною мозку, що відповідає за увагу, самоконтроль і швидкість ухвалення рішень. Простіше кажучи, бульбашки дають легкий підбадьорливий ефект без кофеїну і цукру.

При цьому дослідники наголошують: не йдеться про те, що газовану воду потрібно пити «обов’язково» всім і завжди. Дослідження було невеликим і стосувалося лише ситуації тривалого цифрового навантаження. Однак як здоровіша альтернатива солодким напоям та енергетикам звичайна газована вода справді може бути корисною — особливо під час навчання, роботи за комп’ютером або довгих годин за кермом.