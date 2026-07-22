Це європейське місто має найкращі супермаркети, які є причиною відвідування для туристів
Ринок в Лісабоні (Фото: Instagram @mercadodecampodeourique)
Все більша кількість туристів знаходить найцікавіші моменти свого відпочинку в проходах супермаркетів, а соціальні мережі переповнені відпочивальниками, які демонструють свої покупки. Які ці європейські місця-магніти для туристів?
На виході з літака чи зійшовши з потягу, мандрівники часто відправляються в ресторани, на пляж, до найвідоміших пам’яток культури. Утім, наступає момент відпочинку, коли потрібно знайти перекус чи посмакувати регіональними смаколиками. Саме тоді турист відправляється на ринок чи в супермаркет. Останнім часом відпочивальники почали публікувати у соціальних мережах відео не з приголомшливими пейзажами, а з проходами супермаркетів.
Видання The Mirror розповідає, що TikTok повний відео, де британці радісно прямують до супермаркетів у містах свого відпочинку. Одне з них має підпис «Ніщо не зрівняється з відчуттям першого походу в супермаркет в Іспанії». На відео там чоловік, який радісно танцює між рядами, а інше відео показує туриста, який відвідує мережу супермаркетів Mercadona з підписом «Я, щойно приземлився в Іспанії».
Через популярність такого виду мандрів, сайт туристичних пропозицій Superbreak випустив індекс Gourmet Grocery Index — десятку найкращих напрямків у Великій Британії та Європі для гастрономічного туризму у 2026 році. Він досліджував такі аспекти покупок їжі, як кількість супермаркетів та незалежних продуктових магазинів, вартість продуктового кошика, роздрібна вартість та зручність пакування найпопулярніших видів їжі.
Які країни мають найкращі супермаркети для туризму
На першому місці — культурна столиця, відома своїми барвистими будівлями, горбистими вулицями та добре укомплектованими супермаркетами — Лісабон у Португалії. Тут великий вибір продуктових магазинів: від старовинних консервних лавок, бутіків, що спеціалізуються на консервованій рибі, до традиційних ринків, а також популярних мережевих супермаркетів. Також Португалія — одна з країн із найнижчою вартістю життя в Західній Європі.
Відвідувачам Лісабона радять звернути увагу на mercados municipais. Це місцеві районні ринки, які часто розташовуються у великих історичних будівлях, де роками розміщувалися ринкові прилавки. Mercado de Campo de Ourique — один з найбільших варіантів, до якого можна дістатися трамваєм, а також має вибір місць, де можна посидіти, пообідати чи випити кави. Loja das Conservas — чудове місце для придбання сувенірів. Цей барвистий магазин пропонує десятки сортів консервованої риби в ретро-упаковці, яка стане чудовим подарунком. Перед тим, як купувати продукти на сувенір додому, переконайтеся, що вони дозволені для перевезення на кордоні та в літаку.
Ось які топ-10 продуктових точок у 2026 році варто відвідати
- Лісабон, Португалія
- Барселона, Іспанія — від елегантних делікатесів на задвірках до гамірних критих ринків, Барселона пропонує виняткову кулінарну цінність при створенні першокласної святкової комори. Її видатний делікатес — Carquinyolis.
- Флоренція, Італія — Флоренція може похвалитися неймовірною концентрацією незалежних продуктових магазинів на душу населення. Хоча місцеві оливкові олії пропонують неперевершену глибину смаку, переконайтеся, що ви шукаєте менші пляшки об'ємом до 100 мл.
- Мадрид, Іспанія — Мадрид — чудове місце для елітної роздрібної торгівлі, яке отримує найвищі оцінки за доступні місцеві делікатеси та відоме як столиця чипсів. Культові види, такі як чіпси Torres, мають величезний авторитет в Інтернеті.
- Париж, Франція — Париж є головним епіцентром вірусних походів до супермаркетів у соціальних мережах, де мільйони мандрівників знімають свої ретельно підібрані покупки продуктів. Хоча ціни на касах у Парижі означають, що це скоріше преміальна інвестиція, ніж бюджетна втеча, придбання товстого, вакуумно упакованого шматка твердого сиру Конте варте кожної копійки.
- Рим, Італія — місцеві бакалійні крамниці Рима є винятковими для пошуку першокласних регіональних кулінарних товарів. Щоб привезти справжній смак Риму до вашої домашньої кухні, візьміть вакуумно упакований шматок справжнього сиру Пекоріно Романо.
- Болонья, Італія — Болонья, яку любовно прозвали La Grassa («Товстунка»), є кулінарною державою, яка легко перевершує значно більші столиці за кількістю супермаркетів і делікатесів. Витриманий шматок Парміджано є обов’язковим придбанням для вашої валізи.
- Порту, Португалія — звивисті алеї міста заповнені класичними делікатесами, що демонструють регіональні ласощі. Полюючи на автентичний портвейн, обирайте міні-пляшки, щоб правила безпеки в аеропорту не перехопили ваші смаколики біля виходу на посадку.
- Сан-Себастьян, Іспанія — є легендарним завдяки своїй кулінарній репутації, що підтверджується вражаючою концентрацією спеціалізованих продуктових магазинів та ресторанів Мішлен на душу населення. Придбання пляшки злегка ігристого, свіжого місцевого вина Txakoli у незалежного міського торговця є класичним ритуалом для гастрономічного туриста — з незабутньою подачею.
- Лінтон і Лінмут, Девон, Велика Британія — його щільне скупчення фермерських магазинів перевершує Париж, Рим та Мадрид за абсолютною доступністю на душу населення. Візьміть пляшку справжнього регіонального крафтового сидру безпосередньо у місцевого виробника, щоб знайти справді автентичну знахідку.
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