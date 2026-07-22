Це європейське місто має найкращі супермаркети, які є причиною відвідування для туристів

Все більша кількість туристів знаходить найцікавіші моменти свого відпочинку в проходах супермаркетів, а соціальні мережі переповнені відпочивальниками, які демонструють свої покупки. Які ці європейські місця-магніти для туристів?

На виході з літака чи зійшовши з потягу, мандрівники часто відправляються в ресторани, на пляж, до найвідоміших пам’яток культури. Утім, наступає момент відпочинку, коли потрібно знайти перекус чи посмакувати регіональними смаколиками. Саме тоді турист відправляється на ринок чи в супермаркет. Останнім часом відпочивальники почали публікувати у соціальних мережах відео не з приголомшливими пейзажами, а з проходами супермаркетів.

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Видання The Mirror розповідає, що TikTok повний відео, де британці радісно прямують до супермаркетів у містах свого відпочинку. Одне з них має підпис «Ніщо не зрівняється з відчуттям першого походу в супермаркет в Іспанії». На відео там чоловік, який радісно танцює між рядами, а інше відео показує туриста, який відвідує мережу супермаркетів Mercadona з підписом «Я, щойно приземлився в Іспанії».

Через популярність такого виду мандрів, сайт туристичних пропозицій Superbreak випустив індекс Gourmet Grocery Index — десятку найкращих напрямків у Великій Британії та Європі для гастрономічного туризму у 2026 році. Він досліджував такі аспекти покупок їжі, як кількість супермаркетів та незалежних продуктових магазинів, вартість продуктового кошика, роздрібна вартість та зручність пакування найпопулярніших видів їжі.

Які країни мають найкращі супермаркети для туризму

На першому місці — культурна столиця, відома своїми барвистими будівлями, горбистими вулицями та добре укомплектованими супермаркетами — Лісабон у Португалії. Тут великий вибір продуктових магазинів: від старовинних консервних лавок, бутіків, що спеціалізуються на консервованій рибі, до традиційних ринків, а також популярних мережевих супермаркетів. Також Португалія — одна з країн із найнижчою вартістю життя в Західній Європі.

Відвідувачам Лісабона радять звернути увагу на mercados municipais. Це місцеві районні ринки, які часто розташовуються у великих історичних будівлях, де роками розміщувалися ринкові прилавки. Mercado de Campo de Ourique — один з найбільших варіантів, до якого можна дістатися трамваєм, а також має вибір місць, де можна посидіти, пообідати чи випити кави. Loja das Conservas — чудове місце для придбання сувенірів. Цей барвистий магазин пропонує десятки сортів консервованої риби в ретро-упаковці, яка стане чудовим подарунком. Перед тим, як купувати продукти на сувенір додому, переконайтеся, що вони дозволені для перевезення на кордоні та в літаку.

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