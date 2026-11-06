«На все це пішла чимала сума». Український ресторатор розповів про гастрономічний Лондон та враження від закладів столиці Англії

Навіть робоча поїздка може перетворитися на їстівну екскурсію містом. А враження перетворяться на корисні поради та рефлексії для власного бізнесу.

Лондон — надзвичайно насичене місто, яке протягом століть поєднує в собі безліч культур та смаків у всіх сенсах цього слова. І щоб пізнати його по-справжньому, потрібно відчути його через їжу: чи буде то традиційний фіш-енд-чипс, курка тіка масала або йоркширський пудинг, чи здобутки сучасних трендів, як розкішна випічка та корпусні десерти з кондитерських або неаполітанська піца, яка вважається найкращою у світі.

Реклама

Такий спосіб знайомства із містом обрав і український ресторатор Станіслав Завертайло. Він відвідував місто для отримання золотої нагороди у міжнародному конкурсі Pentawards за дизайн пакування солодощів, який обійшов відомі світові бренди Milka, Heinz, Oreo, Toblerone. На своїй сторінці в Instagram Завертайло пост із назвою Гастрономічний Лондон. Згідно з ресторатором, місто вийшло дослідити переважно через архітектуру та ресторани, пекарні й кав’ярні. Зокрема, він описав те, які враження на нього клали відомі заклади, за якими він стежив у соцмережах. Були ті, в яких було не шкода вирачених грошей, але трапилися й такі, що розчарували:

«Найбільше сподобалися Brat і OMA, так співпало, що смак виправдовує очікування і рахунок. Straker’s, навпаки, розчарував ((смак і ціна для мене там не зустрілися. Піцерія Napoli on the Road теж не склалося: нагороди нагородами, але цього разу, можливо, не пощастило, спробую ще раз. Це насправді свідчить для мене, наскільки складно втримати якість в часі і в різних локаціях», — розповів Завертайло.

Окрім основних страв, Лондон славиться випічкою, найкращі традиції приготування якої привезли із різних країн і створили в Англії. Тому ресторатор відвідав і їх та поділився тим, що покликав відомого кондитера до України:

«Були ще Mountain, manteca, Café Cecilia, Impala, качка в Four Seasons у Чайна-тауні. Між ними кава, випічка й десерти у Fortitude, Arôme, Layla, Nicolas Rouzaud at The Connaught та Claridge’s ArtSpace Café. До речі, вийшло відзначити кондитера в сторіс й отримати від нього повідомлення про його улюблене тістечко, запросив у відповідь до Києва куштувати наші… думаю, не приїде))».

Реклама:

Завертайло відзначає, що така гастрономічна подорож допомагає йому розвивати власний досвід, щоб потім втілювати найкращі практики у власних закладах. Окрім того, порівняння із лондонськими цінами та якістю сервісу дає їжу для роздумів:

«Мені завжди цікаво порівнювати все: смак, текстуру, порцію, сервіс, ціну, шукати локальне. Щось надихає, щось розчаровує, а десь розумієш, що ми вдома робимо дуже сильний продукт.

І ще дивне відчуття: серед цих цін, сервісних зборів і величезної кількості людей я якось сам став спокійнішим у своїх очікуваннях, менше вимагав, щоб кожен обід обов’язково вражав. Не вийшло? Ну буває. Вийшло? Непогано. Not bad — цього часом достатньо.

Можливо, це просто погляд туриста. Може, у місцевих інстаграмах і тіктоках таке саме рубілово: хто в кого щось скопіював, хто переоцінений і хто вже не той, але мені цього разу відчулося більше спокою і захотілося трохи цього спокою забрати із собою.

На все це пішла чимала сума. Дофіга іншими словами. Для себе я вважаю її інвестицією в розвиток смаку: пробувати, порівнювати, краще розуміти, що мені подобається і чому, однак експертом себе досі не вважаю, але продовжую вкладатися у формування власного гастрономічного сприйняття".