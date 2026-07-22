Їжте як французи. Сім негласних правил, яких дотримуються французи під час своїх сніданків та обідів

Якщо ви планували романтичну прогулянку Марселем, Парижем чи Ліоном зі стаканчиком кави на виніс, можливо, варто подумати двічі. Ви ризикуєте потрапити під осудливі погляди французів.

Французька культура їжі не просто має окреме слово для сукупності загальноприйнятих правил поведінки — етикету (фр. étiquette). Вона створила оремі негласні закони чи приписи. Французи звикли жити за певним ритмом, який обов’язково включає в себе й коректне вживання напоїв та їжі. Тут гастрономія відображає стиль життя — неспішний усвідомлений, з насолодою.

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Відповідно до такої культури сформувалися й особливі ритуали: від обідніх бенкетів до того, куди класти хліб. NV FOOD зібрав важливі негласні правила, які можуть вам знадобитися під час подорожі Францією.

1. Кава на винос не поширена

У Франції не прийнято ходити з чашкою кави в руці. Кавова культура тут пропагує звичку сідати і насолоджуватися кавою, а не брати її з собою. Це можна зробити за баром, на терасі кафе або на будь-якому вільному місці поблизу закладу чи вдома.

2. Обідні перерви не обговорюються

Мова йде не про 10, 20 чи навіть 30-хвилинну обідню перерву, і тим паче обід за робочим столом. В обідній час у будні дні бістро, ресторани та кав’ярні повністю заповнені відвідувачами. Французи здавна вважають прийом їжі священним. Незалежно від того, що принесе день, завжди є момент, щоб зупинитися на прийом їжі.

3. Сир подають перед десертом

У Франції сир є окремою стравою і розглядається як місток між солоними та солодкими стравами. Його подають після основної страви та перед десертом.

4. Почекайте перед тостом

Варто зачекати, поки всім подадуть їжу, перш ніж підняти келих. Найкраще спочатку встановити зоровий контакт з кожною людиною, коли ви чокаєтеся, уникати схрещування рук, коли тягнетеся через стіл, щоб випити тост, і зробити ковток після тосту і перш ніж поставити келих на стіл.

5. Хліб кладуть на стіл, а не на тарілку

У вишуканих ресторанах зазвичай вам подадуть тарілку для хліба. Але в більш невимушеній брассері або в повсякденному французькому житті хліб кладуть безпосередньо на стіл, а не на тарілку.