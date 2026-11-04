Чорний борщ і сушена ковбаса. Вісім гастрономічних відкриттів, які Євген Клопотенко привіз з Волині

Євген Клопотенко дослідив гастрономічні традиції Волині. Під час експедиції шеф-кухар скуштував місцеві страви, познайомився з їхніми рецептами та відкрив для себе незвичні смаки регіону.

Про це шеф-кухар, ресторатор, дослідник української кухні розповів у черговому випуску проєкту Гастроекспедиція Україною на YouTube-каналі.

«Волинь — це справжня лісова краса. Мені здається, що саме тут є серце лісу. Якщо ви хочете знайти і відчути його так глибоко і сильно, то обов’язково вам потрібно на Волинь, бо тут живуть неймовірні люди. Вони мають особливі смаки, і є дуже багато прекрасних страв, таких як манники, таких як дуже незвичний борщ або сушена ковбаса, і ще багато всього», — зазначив ресторатор.

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Він додав, що запитав підписників у Фейсбуці, що подивитись на Волині. Отримав дуже багато цінних порад.

«Я познайомився з багатьма людьми, і вони мені показали таку Волинь, якої я навіть не міг собі уявити», — додав шеф.

Перше місце, куди поїхав Клопотенко — це були Шацькі озера. Там популярна риболовля, особливо на вугрів.

«Рибалка на Волині тут просто божественна. Тут треба ловити на озерах. Існує рибалка в Карпатах, де треба ловити в гірських річках. Існує рибалка в Центральній Україні, де є Дніпро. Там також річкова рибалка, але трішки інша. А на Волині це озерна рибалка, але не так, як ми звикли, на карася. А це прям вся там дика риба живе в цих озерах. І це прям просто вау!», — поділився шеф.

Далі його запросили відвідати місцеві ліси: «Це от такі прекрасні люди. Вони в центрі лісу зробили там тарілки, як у ресторані, понаставляли, там виделок, приборів різних, вино якесь було. Я думаю: це я в ресторані чи де? Вони сказали: «Ні-ні, це ми, лісники обожнюємо так робити, щоб усе було гостинно».

Почастунок в лісі на Волині / Фото: Скрин/youtube

Там вони готували шашлик із вугря. За словами ресторатора, смак риби наче маслянистий, вийшло дуже оригінально та соковито.

У Шацьку популярні страви з вугра / Фото: Скрин/youtube

На сніданок в готелі місцеві мешканці приготували манники: «Я чув про ці манники, що вони є. Це дуже схоже на сирники, тільки з манки. Ще з цим варенням. Манники — це, мабуть, єдина форма манки, яку я погоджуюсь їсти. Вони готуються так: манка вариться на молоці, і всередину потім, коли вона дуже гаряча, щойно з вогню знята, — руки в борошно, щоб не пекло, і цю манку так розтягують, щоб вона зробилася як тісто. Всередину — солодкий сир із ванільним цукром. І роблять такий пиріжечок, потім обсмажують в яйці».

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Подають манники з чорницями.

Ще одна страва, якою здивували Клопотенка на Волині — це місцеві пончики. Також він спробував незвичну спецію — насіння моркви, яку додають до квашених огірків.

Шацькі пончики: рецепт легендарної випічки від господині зі Світязя Ті хто був одного разу на Шацьких озерах і куштував такі пончики - навряд забуде їхній магічний смак. Перейти до рецепту

«Я беру огірки маленькі, на дві години намочую їх у воді. Вони дві годинки постоять. Помила, взяла, помила огірки. Помила огірки. На дно банки даю листя дуба, смородини, все-все, часничок, листя дуба. Даю це морквиння насіння моркви — ред.). Беру літра води, і кип’ячу. Даю ложку столову солі. Кип’яченою водою я залила, кришечку положила. На наступний день ввечері я ту воду зливаю, ту саму воду кип’ячу ще раз, заливаю огірки. І на третій день ще раз заливою водою і кришкою консервую. Вони смакують як малосольні», — розповіла Клопотенку місцева мешканка.

Також шеф-кухар відвідав місцевий ринок. «Мені останні декілька років дуже сильно подобаються ринки. Кожен ринок, мені здається, кращий за той, що був, тому що він має якісь свої відмінності, свою красу. Але головне — це люди, головне — такий автентичний вайб, який ти там відчуваєш. Звичайно, я поїхав на ринок у першу чергу за сушеною ковбасою. Бо існує ковбаса запечена, така українська, всі її знаєте. Існує зіньківська ковбаса — це теж запечена, але змащена кров’ю. А існує сушена ковбаса. Так, я за нею приїхав 700 кілометрів із Києва», — розповів ресторатор.

Також дослідник української кухні знайшов на ринку хліб із чорнушкою. Чорнушка — це чорний кмин. Він зазначив, що ніколи не вмів чорний кмин використати, а тут навчився.

«Ну і, звичайно, я знайшов дещо справді унікальне у поїздці — це чорний борщ. Я про нього раніше чув. Я навіть, коли описував різні борщі в Україні, часто чув, що на Волині є чорний борщ. Він готується з кров’ю кабана. Але я думав, що це просто легенда і що мало хто це робить. І коли я побачив, що він існує в одному з ресторанів, я не міг туди не поїхати», — поділився Клопотенко.

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Шеф розповів, що такий борщ готується, зазвичай, коли в селі забивають кабана. Його основа — квашені червоні буряки.

Місцева мешканка розповіла як готувати квашені буряки для чорного борщу / Фото: Скрин/youtube

Секретом приготування квашених буряків поділилась місцева мешканка: «Нарізаються кубиками буряки, у трилітрову баночку, заливаються теплою водою, ставлю у тепле місце. Дехто додає цукор, сіль, я можу і не додавати. Воно саме закисає. Скільки днів? Від цукру закисається в теплому місці. Орієнтовно10−12 днів. Потім я витягую кубиками готові порізані бурячки і на реберцях варю такий борщ. Але обов’язково із сушеними грибами. Борщ із квашених буряків і картопля в мундирах подається до нього замість хліба. Нічого смачнішого немає. Сільська їжа, як кажуть, але дуже-дуже смачна і корисна. Не треба ніяких теперішніх томатів, нічого. Розумієте, квашений буряк — там усе є».

Ще одне місце — десь за 70 кілометрів від Шацька, яке відвідав Клопотенко — село Смідин. Там готується відома на всю Україну Смідинська капуста, яка запікається в печі.