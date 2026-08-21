Свято борщу. У Будапешті провели фестиваль на підтримку України і зібрали понад 600 тисяч грн для війська

Під час благодійного гастрофестивалю української кухні в Будапешт приготували понад 800 л борщу. Різноманітні рецепти представили команди-учасники події. Серед рецептів був традиційний, рибний, зелений, холодний, грибний, пісний, м’ясний та авторські варіації, як от дипломатичний борщ від посольства України в Угорщині.

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Фестиваль відбувся у Városháza park у Будапешті. У програмі заходу були майстер-класи, ярмарок і творчі виступи. Також відбулися благодійний аукціон, лотерея та збір коштів, зокрема на потреби підрозділу безпілотних систем Рокіт 2-го корпусу НГУ Хартія.

Також частина коштів піде на благодійну організацію Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány, яка займається допомогою військовим та цивільним українцям та на угорський фонд MedSpot Alapítvány. Зібрані кошти мають бути використані для регулярних українських місій, зокрема на медичне та фармацевтичне забезпечення дітей. Разом на фестивалі вдалося зібрати 646 тисяч грн. Про це повідомила Українська асоціація Єдність на своїй сторінці у Facebook.