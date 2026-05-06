Старі сади втрачають рентабельність. Українські садівники змушені вирощувати нові сорти яблук заради експорту

6 травня, 15:27
Слабкий внутрішній ринок змушує садівників змінювати сорти і стратегію (Фото: congerdesign/pixabay)

Слабкий внутрішній ринок змушує садівників змінювати сорти і стратегію (Фото: congerdesign/pixabay)

Зниження внутрішнього попиту змінює правила для фруктового ринку: виробникам доводиться переглядати стратегії і робити ставку на зовнішні ринки.

Як зазначає керівник експортної компанії USPA Fruit Володимир Гуржій, Володимир Гуржій підкреслює: український ринок уже не здатний стабільно поглинати великі обсяги продукції та водночас утримувати привабливий рівень цін. На попит тиснуть демографічні зміни, міграція та обмежена купівельна спроможність населення.

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За таких умов експорт стає не альтернативою, а необхідністю. Тож господарства дедалі частіше переходять на сорти, затребувані за кордоном — насамперед Гала, Голден, Фуджі та Гренні Сміт.

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Одночасно утримання старих садів втрачає економічну доцільність. Їх оновлення стає обов’язковим кроком для збереження рентабельності.

При цьому переробка не вирішує проблему перевиробництва: її потужностей недостатньо, щоб компенсувати надлишок. Сегмент соків також втрачає динаміку через зміну споживчих звичок.

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У підсумку галузь входить в етап серйозної трансформації: без продуманої стратегії збуту нові посадки вже не гарантують прибутку і дедалі частіше сприймаються як ризиковане вкладення.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Яблука Ціна

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