Старі сади втрачають рентабельність. Українські садівники змушені вирощувати нові сорти яблук заради експорту

Зниження внутрішнього попиту змінює правила для фруктового ринку: виробникам доводиться переглядати стратегії і робити ставку на зовнішні ринки.

Як зазначає керівник експортної компанії USPA Fruit Володимир Гуржій, Володимир Гуржій підкреслює: український ринок уже не здатний стабільно поглинати великі обсяги продукції та водночас утримувати привабливий рівень цін. На попит тиснуть демографічні зміни, міграція та обмежена купівельна спроможність населення.

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За таких умов експорт стає не альтернативою, а необхідністю. Тож господарства дедалі частіше переходять на сорти, затребувані за кордоном — насамперед Гала, Голден, Фуджі та Гренні Сміт.

Одночасно утримання старих садів втрачає економічну доцільність. Їх оновлення стає обов’язковим кроком для збереження рентабельності.

При цьому переробка не вирішує проблему перевиробництва: її потужностей недостатньо, щоб компенсувати надлишок. Сегмент соків також втрачає динаміку через зміну споживчих звичок.

У підсумку галузь входить в етап серйозної трансформації: без продуманої стратегії збуту нові посадки вже не гарантують прибутку і дедалі частіше сприймаються як ризиковане вкладення.

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