Прихована загроза в склянці. Чому натуральні соки можуть різко підвищувати рівень цукру в крові

Що відбувається з рівнем цукру в крові після склянки соку (Фото: stevepb/pixabay)

Фруктові соки часто сприймають як корисну альтернативу солодким газованим напоям. Однак навіть напої без доданого цукру можуть викликати різкі коливання рівня глюкози в крові.

Експерти пояснили, чим відрізняються яблучний та апельсиновий соки, який із них містить менше цукру і чому свіжі фрукти залишаються найкращим вибором.

Яблучний чи апельсиновий сік: який корисніший

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Обидва напої містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти, але водночас вирізняються високим вмістом природних цукрів і незначною кількістю клітковини. Саме тому після вживання соку рівень глюкози в крові може швидко підвищуватися.

Апельсиновий сік має невелику перевагу над яблучним. В одній склянці об'ємом близько 250 мл міститься приблизно 22 г цукру, тоді як у такій самій порції яблучного — близько 24 г.

Крім того, апельсиновий сік містить трохи більше клітковини: 0,7 г проти 0,5 г. При цьому калорійність напоїв майже однакова — 117 і 114 ккал відповідно.

Попри незначну різницю, обидва соки можуть швидко підвищувати рівень цукру в крові. Однак, на відміну від солодких газованих напоїв, натуральні фруктові напої забезпечують організм певними корисними поживними речовинами.

Як пити сік, щоб уникнути різких стрибків рівня цукру

Фахівці радять насамперед контролювати розмір порції. Навіть невелика склянка фруктового соку містить значну кількість вуглеводів, які необхідно враховувати в щоденному раціоні.

Також сік краще вживати разом із їжею, багатою на білок, клітковину та корисні жири. Таке поєднання може сповільнити засвоєння цукрів і зменшити різкі коливання рівня глюкози.

Ще одне важливе правило — обирати виключно 100% фруктовий сік без доданого цукру.

Чому свіжі фрукти кращі за сік

Хоча натуральні соки містять корисні речовини, дієтологи рекомендують віддавати перевагу цілим фруктам.

Головна перевага яблук і апельсинів — клітковина, яка сповільнює засвоєння вуглеводів, підтримує травлення та допомагає довше зберігати відчуття ситості.

Крім того, випити склянку соку значно простіше й швидше, ніж з'їсти кілька фруктів. Через це людина може непомітно спожити більше цукру й калорій.

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Отже, апельсиновий сік дещо переважає яблучний за вмістом цукру та клітковини. Проте ця різниця незначна, тому жоден із цих напоїв не можна вважати оптимальним вибором для контролю рівня глюкози. Невеликі порції натурального соку можуть бути частиною збалансованого харчування, але для щоденного вживання краще обирати свіжі фрукти.