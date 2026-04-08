Новий поворот. Як японські шефи підносять високу французьку кухню на новий рівень

У 1868 році французький шеф-кухар Луї Беже став першим іноземним шеф-кухарем в Японії, започаткувавши франко-японський «кулінарний діалог, який живий і досі». Він поглибився століттям пізніше, коли Поль Бокюз і брати Труагро відвідали Японію, повернувшись до Франції з розумінням кайсекі, японської традиції багатокомпонентного харчування. Про це розповідають у The World 50 Best.

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Висока французька кухня сьогодення перегукується з ультраточністю кайсекі, але в останнє десятиліття почалася нова глава: японські шеф-кухарі зараз очолюють французькі кухні в самому серці Парижа.

У 2022 році, коли в 11-му окрузі Парижа відкрився ресторан Magma, шеф-кухар Рюя Оно приєднався до зростаючої хвилі японських талантів, таких як Кей Кобаяші (Kei), Сота Ацумі (Maison), Ацуші Танака (Restaurant A.T), Шунто Сузукі (Les Enfants du Marché), Рюджі Тешіма (Restaurant Pages), Масахіде Ікута (Masaikuta) та інші. Можна сказати, що відбувається обмін: вже давно французькі кухарі запозичують з японської кухні, а японські шеф-кухарі навчалися французьким технікам, але привносять унікальний досвід, спогади та підходи до інгредієнтів, презентації страв та загального враження від трапези.

У виданні пишуть, що для багатьох з них потяг до французької кухні сягає глибокого минулого. Наприклад, Ацумі пам’ятає, як вперше спробував фуа-гра пательні у дев’ять років у універмазі з дідусем. Для Кобаяші це був перегляд телевізійного документального фільму про Алена Шапеля. «Я був вражений його присутністю, — згадує він, — простотою і силою його одягу, його поставою. У той момент я зрозумів, що хочу стати шеф-кухарем. І, конкретніше, шеф-кухарем французької кухні».

Кулінарний інститут Tsuji — багатокухонна кулінарна школа, заснована в Осаці в 1960 році - часто є першим місцем, яке формує враження про класичні французькі страви, які готують професори.

Що обєднує французьку та японську кухню

Кобаяші був першим японським шеф-кухарем, який володів паризьким рестораном, коли відкрив Kei у 2011 році, і він представляє це як творчу напругу. Французька кухня — це «кухня конструкції, що будує глибину за допомогою соусів і техніки», — розповів він. Японська кухня, навпаки, «прагне ясності та чистоти смаку, часто шляхом видалення, а не додавання». Ацумі додав, що японська кухня працює як саке, передаючи смак через воду та вологу в процесі, що нагадує настій. А французька кухня діє як вино, витягуючи есенцію своїх інгредієнтів. Він вважає, що розрив між ними великий, стверджуючи: «складність, з якою японці беруться за французьку кухню, може бути однією з причин, чому я так нею захоплююся».

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На думку Оно з ресторану Magma, існують деякі фундаментальні подібності між кухнями. «Вони сходяться в тому, що є найважливішим, — каже він, — повага до інгредієнта, до сезонності та велика вимога до точності. В обох випадках кожна деталь має значення».

Водночас Ацумі поділився тим, що намагається прибрати японські елементи зі своїх страв у ресторані, тому що люди можуть відчути, як його культура може впливати на його кулінарію. «При цьому, — розмірковує він, — я вважаю, що японські елементи, які залишаються, — це те, що мені потрібно. Я помітив, що коли я готую, я намагаюся відняти якомога більше, а не додавати, і я намагаюся зробити їжу глибокою, але уникаю поверхового нашарування».

Що приваблює японських шефів у Парижі

Причини, чому французька кухня приваблює різних японських шеф-кухарів, можуть полягати в можливості взяти цю чутливість і надати їй індивідуальності. Оно, наприклад, вважав японську кухню надто контекстуальною та повторюваною, а французьку кухню більш відкритою до еволюції. «Вона залишає місце для інтерпретації та для особистості шеф-кухаря», — вважає він. «Це кухня, яку ви можете вивчати все своє життя і продовжувати розвиватися в ній. Ця свобода в поєднанні з високим рівнем вимог дозволяє мені створити власну кухню». Кобаяші відчуває те саме: «Французька кухня дала мені дуже суворі рамки, в яких я зміг побудувати власний вираз», — пояснив кухар.

Для Кобаяші також є усвідомлення того, як його спадщина формує його французьку кулінарію. «Я не прагну додавати японські елементи у видимий спосіб», — зазначив він. Натомість шеф привносить чутливість до балансу, гармонії та «знання, коли саме зупинитися». Хоча мінімалізм був би неправильним словом для страви в Restaurant Kei, наскрізь у меню чітко простежуються вияви цього підходу, як-от закуска з копченого йогурту та пирога з сардинами, або основна страва з витриманої галісійської яловичини, що подається лише з її жиром і петрушковим бернез-сабайон.

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У Magma японська ідентичність Оно проявляється ще більш виразно — навіть у меню, яке чітко відповідає французькій архітектурі. «Я приділяю пильну увагу деталям, балансу та ритму страви», — підкреслив він. «Я завжди намагаюся залишатися точним, не роблячи занадто багато. Існує також ідея, що інтуїція повинна підтримуватися технікою. Страва може здаватися простою, але вона має бути повністю освоєна. Це дуже японський підхід» — розповів шеф-кухар.