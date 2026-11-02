Про стійкість, пам’ять і відновлення. Нове видання книги Made in Ukraine розповідає про подорожі деокупованими територіями

Forged by Fire — четверте, доповнене та переосмислене видання книги #MADEINUKRAINE: shop, eat, travel. Призначена для іноземної аудиторії, вона написана англійською мовою і розповідає про подорожі авторок українськими деокупованими та прифронтовими територіями. Там вони відкривали маловідомі гастрономічні локації, спілкувалися із власниками бізнесів, що працюють попри все, та дізнавалися історії окремих українських традицій.

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Оновлене видання створене журналісткою Юлією Савостіною разом із тревел-журналісткою та волонтеркою Лалою Тарапакіною, журналісткою Мариною Маричевою та гастрономічною дослідницею Юлією Авророю Огородник. Їхні попередні книги вийшли накладом понад 40 000 примірників п’ятьма мовами та відкрили читачам в Україні й світі найкращі місця, ремесла, ресторани, готелі, виробництва, гастрономічні традиції та людей нашої країни.

«Forged by Fire — книга про найкраще українське, але тепер з іншим виміром. Про стійкість, пам’ять, втрати й відновлення. Про підприємців, які не здалися, громади, що відбудовуються, і культуру, яку намагалися знищити. Це книга про Україну, яку намагалися зламати. І про Україну, яка вистояла», — йдеться в описі видання.

Книга має на меті допомогти іноземцям, дипломатам, інвесторам, та бізнес-партнерам зрозуміти сучасну Україну не лише через новини.

Замовити її можна за посиланням.