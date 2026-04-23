У вигляді мила. Автор культової української кави випускає новинку в Британії

Ідею з приготуванням мила Flat Red запропонував Вадим Грановський, сконтактував з крафтяркою, і разом вони зробили перші зразки.

«Моя компанія працює на різноманітних подіях в різних країнах. І там я готую каву, напій Flat Red, який вже став гастрономічною візитівкою в Британії. І навіть в Європі та Австралії: доводилося готувати всюди. Але коли готуєш, залишається багато кавових харчових відходів. Це кавова гуща і шкірка граната чи апельсина. Якщо для кави я знаходжу застосування, її переробляють, то з фруктів виходять десятки кілограмів відходів», — поділився Вадим Грановський.

Як розповів кавовий експерт, він хотів створити у своїй компанії Coffee in Action концепт zero waste, коли всі відходи виробництва повторно використовуються чи переробляються. На думку тоді прийшло кілька ідей, зокрема й мило. Вадим Грановський поділився тим, що був знайомий з Емілі та купував її продукти, тож вирішив запропонувати ідею використання Flat Red для виготовлення мила.

Шкірку граната дегідрують, залишивши багато корисних речовин, та перетворюють у фруктовий пил. Далі його можна використовувати для багатьох косметичних матеріалів, зокрема й скрабів через абразивні властивості шкірки. Але Вадим Грановський обрав мило, яке, окрім ароматичної, має ще одну особливість. Flat Red Soap бореться із так званим «запахом старості». Речовина, що спричиняє його, має назву 2-ноненаль — це ненасичений альдегід. Безбарвна рідина є важливим компонентом аромату витриманого пива, гречки, огірків, прілої трави, жиру, старих книг тощо. Шкіра людини, зазвичай після 40 років, утворює 2-ноненаль при окисленні омега-7 жирних кислот. Звичайна вода не здатна змити його, утім, екстракт граната у милі здатний впоратися із цим.

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Вадим Грановський пояснив, що запах старості — актуальна проблема, яка не вирішується класичною гігієною. Мило Flat Red вирішує її, а окрім того, репрезентує підхід zero waste.

Цей продукт зараз ще знаходиться на стадії удосконалення, проте є тестові зразки, які готові до продажу та відгуків. Рецептура й склад мила офіційно зареєстровані, і продукт планують масштабувати.

«Я тішуся, що воно зроблено. Це поки перший маленький хедлайнер, прив’язаний до Flat Red, тож коли я буду працювати на подіях, то пропонуватиму мило. Мені подобаються сенси, які ми за допомогою нього демонструємо, зокрема, принцип безвідходного виробництва. У мене дійсно немає відходів, мабуть, тільки вода від еспресо-машини», — розповів підприємець.

Flat Red Soap вже доступне для замовлення, і за словами Вадима Грановського, українська діаспора в Британії вже активно купує мило. У перспективі кавовий експерт планує створити локальне виробництво також в Україні.