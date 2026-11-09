Flat Red поп-ап. Київська кав’ярня готуватиме на вихідних знаковий напій

9 листопада, 17:23
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Приготування флет-реду (Фото: Instagram @vadymgranovskiy)

Приготування флет-реду (Фото: Instagram @vadymgranovskiy)

Поп-ап із приготування кави, авторства українця Вадима Грановського, проведуть цими вихідними у Києві.

Культовий destination drink уже встиг підкорити серця людей не однієї країни. Flat red — це кава багряного кольору, яка представляє нашу країну на міжнародному рівні і є її символічною візитівкою України. У складі — подвійний еспресо, змішаний зі збитим гранатовим й апельсиновим соком. Напій створив українець Вадим Грановський, бариста, підприємець і чемпіон із заварювання кави в джезві, який проживає у Великій Британії.

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Поп-ап із приготуванням Flat Red відбудеться у кав’ярні ONE LOVE на 6-му поверсі ЦУМу в Києві.

14 та 15 листопада гостей запрошують скуштувати каву з соком, який тиснутимуть прямо при них.

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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Київ Кава Кав'ярня Гранат

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