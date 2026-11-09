Flat Red поп-ап. Київська кав’ярня готуватиме на вихідних знаковий напій

Культовий destination drink уже встиг підкорити серця людей не однієї країни. Flat red — це кава багряного кольору, яка представляє нашу країну на міжнародному рівні і є її символічною візитівкою України. У складі — подвійний еспресо, змішаний зі збитим гранатовим й апельсиновим соком. Напій створив українець Вадим Грановський, бариста, підприємець і чемпіон із заварювання кави в джезві, який проживає у Великій Британії.

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