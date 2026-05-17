(Старовинна легенда свідчить, що пастух кіз, Калді, уперше виявив кавові зерна після того, як помітив, що його кози їдять ягоди з певного дерева. Тварини були більш енергійними та жвавими, тому напій із ягід почали активно готувати й люди для такого ж ефекту).



Насправді кава здавна була сакральним напоєм. Її використовували, зокрема, монахи під час нічних молитов для концентрації і ясності розуму. Можливо, якби люди краще це розуміли, вони ставилися б до кави з більшою повагою. Адже фактично мільярди людей щодня вживають сильнодіючу біологічну речовину — займаються своєрідним самобіохакінгом.

Я не хотів би нічого знищувати. Радше — пояснювати. Є англійське слово misunderstood — «неправильно зрозумілий». Саме такою часто є Україна для світу: її історію, культуру й людей неправильно розуміють. Для мене важливо пояснювати, що Україна — одна з європейських держав, яка формувала європейську цивілізацію. І наше місце — серед європейських народів.Досліджуючи українську культуру споживання кави, я бачу, що в багатьох аспектах ми не лише не відстаємо від Європи, а інколи навіть випереджаємо її. А культура споживання кави завжди була ознакою розвиненого суспільства — із традиціями, високою гастрономією та культурою.

Місією Вадима Грановського є не лише пошерення ідеї свідомого підходу до споживання кави, а й культурна дипломатія. Як українець, він презентував авторську каву в Оксфордському університеті, у Давосі на World Economic Forum, де з командою вони готували каву в Українському домі, у головному офісі European Bank for Reconstruction and Development, у посольствах різних країн, беручи участь у благодійних подіях на підтримку України. Там він готує Flat Red — багряного кольору каву, створену в Києві, у складі якої подвійний еспресо, змішаний зі збитим гранатовим й апельсиновим соком.

Це сталося у Великій Британії, коли я вперше скуштував каву в мережі Pret. Тоді це була невелика, але дуже якісна мережа зі приготованою суто з якісних продуктів їжею та зовсім іншим підходом до продукту. Вони активно розповідали про каву свіжої обсмажки. Спершу я не звертав на це уваги, бо тоді вважав Starbucks еталоном хорошої кави (це було понад 20 років тому — тоді «правила гри» були іншими). Утім, у Pret був цікавий стиль комунікації: вони намагалися важливі речі пояснити через розважальний контент, просвітницьким чином. І от вони почали комунікувати цю історію про каву свіжої обсмажки. Коли я вперше спробував цю каву, справді виникло відчуття, ніби час зупинився. Через правильно текстуроване молоко я вперше чітко відчув смак самої кави. У Starbucks кава губилася за великою кількістю молока, а тут усе працювало як єдине ціле — кава і молоко створювали синергію.

Це було настільки незвично, що я сидів і намагався зрозуміти, що щойно сталося. Саме тоді я вперше усвідомив, наскільки фундаментальне значення має свіжість обсмажки.

Так. У мене виникло запитання: якщо це — кава, то що я пив раніше? Я почав шукати спеціалізовані кав’ярні й тоді відкрив для себе HR Higgins — сімейний обсмажувальний бізнес, який постачає каву королівській родині та був одним із піонерів моносортів у Британії (компанія заснована у 1942 році). Я почав досліджувати інші смаки, невеликі незалежні заклади, сімейні італійські кафе, спеціалізовані магазини. У таких місцях головною цінністю була якість, а не лише бізнес-показники. І тоді мережеві кав’ярні просто зникли з мого життя.

(Термін «хвиля» умовно поділяє розвиток кав’ярень на періоди. Прикладом другої хвилі називають Starbucks і подібні мережі, що перетворили каву на напій поза домом, коли можна насолодитися різними напоями, окрім чорної кави. Тоді ж додалася соціальна складова, але зерно набуло більш масового характеру і стало стандартизованим. Третя хвиля використовує лише зерно specialty, у якого можна відстежити не лише країну походження, а й умови вирощування та шлях продукту до вашої чашки. Ці заклади пропонують окрім напою додатковий досвід від знання про каву та часто використовують альтернативні методи заварювання).

Тоді ми ще не користувалися такими термінами. Просто існували заклади, побудовані на інших цінностях. Багато сімейних італійських, іспанських чи португальських кафе готували значно якіснішу каву, ніж великі мережі. А вже згодом з’явилися кав’ярні, які спеціалізувалися саме на каві. У Лондоні це сталося приблизно у 2005 році — Flat White, Espresso Room, Caffeine. Саме вони формували сучасну specialty-індустрію у Великій Британії.

Коли ви повернулися в Україну, чи шукали схожі місця тут?

Насправді тоді їх майже не було. Перші українські specialty-кав'ярні я побачив лише у 2013 році. До цього я жив на Балі, а потім знову повернувся до Лондона, тому період активного розвитку specialty-кави в Британії — це 2005−2008 роки. В Україні на той час specialty у сучасному розумінні ще не існувало. Були хороші локальні заклади, кава в джезві, але не було культури specialty. У Києві все почало формуватися приблизно у 2013 році — Еспресо Кімната, Чашка, London Coffee House, One Love. Їх буквально можна було перелічити на пальцях однієї руки.

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Виходить, розвиток specialty-кави в Україні збігся з Революцією Гідності та війною?

Так, але важливо розуміти: кавова культура в Україні не «вибухнула», а відродилася. Україна п'є каву ще із XVII століття. Це підтверджують архіви, митні декларації, церковні документи, історичні джерела. Каву вживали козацька старшина, шляхта, духовенство, купці. Вона була частиною української ідентичності. Її пили Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка — і це зафіксовано в їхніх текстах.

Навіть у радянські часи, коли багато «буржуазних» звичок нищили, кава залишалася напоєм спротиву. Перша лінія виробництва розчинної кави в СРСР з’явилася саме у Дніпрі в 1972 році. Україна була однією з найбільш «кавових» республік Союзу. Тому сучасний розвиток кавової культури має дуже глибоке історичне коріння. А під час Майдану й війни кава стала своєрідним паливом для змін.

Чим українська кавова сцена принципово відрізняється від європейської — окрім очевидного бекграунду війни?

Не можу сказати, що є глобальна різниця. Українцям притаманна творча відвага: ми вміємо створювати нове, нестандартне, цікаве. І на рівні напоїв ми бачимо десятки нових ідей, інгредієнтів, напоїв, які народжуються в Україні або набувають там популярності.

У країнах із дуже сильною традицією — наприклад, в Італії чи Туреччині — суспільство часто болісно реагує на зміни. Для італійця капучино ввечері — майже злочин. Українці ж значно відкритіші до експериментів. Водночас українська культура кави історично пов’язана з Османською імперією. Ми отримали від турків і сам напій, і джезву. Але в Україні її трансформували: замість мідних турок почали використовувати керамічні. Але так змінювалися і смак, і сам ритуал приготування кави. Зараз майже в кожного вдома знайдеться турка, яка об'єднала багато поколінь українських кавоманів.

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З часом наша країна ввібрала в себе багато інших трендів, напрямів розвитку. Звичайно, у всьому світі домінує еспресо-культура, тому що комерційно еспресо-машини є найбільш зручним способом готувати каву у великій кількості. Перші еспресо-машини з’явилися в Україні ще у 70-х роках — через Угорщину, яка виробляла італійські машини за ліцензією. Тому сучасна українська кавова культура — це поєднання дуже глибокої історії та відкритості до нового.

Якщо говорити про сучасність: чи повинна українська кавова культура розвиватися за європейською моделлю, чи шукати власний шлях?

Я не думаю, що українська культура настільки відокремлена від європейської. Європа дуже різноманітна сама собою. Італія, наприклад, має сильну регіональність навіть у кавовій культурі.

Але українцям справді притаманна більша відкритість до експериментів. Ми легше створюємо нове, тому що багато традицій було зруйновано історично. Там, де все давно усталене, як в Італії чи Туреччині, суспільство болісніше реагує на зміни.

В Україні ж з’явився величезний запит на каву. У нас почали відкривати сотні кав’ярень — від великих закладів до маленьких точок у житлових комплексах, галереях чи салонах краси. Так, частина цього розвитку була хаотичною. Мобільні кав’ярні свого часу з’являлися буквально на кожному кроці, часто без належних стандартів безпеки. Але саме цей хаотичний етап став основою для подальшого розвитку індустрії. Ми навіть просто кількістю здивували весь світ. І я стверджую, що це не є чимось новим для України. Це ми в якомусь сенсі знову дослідили, відродили свій апетит до кави. Як Україна стає лідером у сфері miltech, оборонних технологій, так само це відбувається у сфері кави.

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Далі, я думаю, ми почнемо це усвідомлювати, будемо створювати тренди, свої напої, свої напрями еволюції цієї індустрії. Сьогодення — дуже цікава сторінка історії для кави і для національної кухні також.

Ви мали проєкт Coffee Care: забезпечували військових кавою та найкращими джезвами для її приготування. Який нині стан, чи активна робота?

Так, але сьогодні я не готовий говорити про це публічно. Попередня медійність принесла проблеми й зайву увагу для моїх колег, які цим займаються, — зокрема й від небезпечних людей і навіть від ворога. Будь-який публічний волонтер в Україні отримує багато неприємних особистих повідомлень від різних людей. Дуже часто є і скоординована робота проти проєкту або конкретної людини — і ці елементи почали відбуватися з нами.

Coffee in Action для військових / Фото: надано Вадимом Грановським

Коли я зрозумів, чому це відбувається і звідки йде ця увага, стало очевидно, що потрібно прибирати з публічного простору відгуки, фото, тексти. Утім, проєкт продовжує працювати. Військові отримують каву, хоча в менших об'ємах, ніж раніше, тому що будь-який благодійний проєкт — це фандрейзинг. І залучати кошти зараз значно важче, а в деяких випадках неможливо.

Якщо раніше ми могли виготовляти джезви для військових у Туреччині по собівартості і відправляти у військо, то зараз ми сконцентрувалися виключно на каві. Ми створили кілька нових продуктів, адаптованих саме для військових умов — те, що я називаю Military Grade Coffee. Вони максимально адаптовані для споживання якісної кави в умовах суворого або навіть агресивного побуту. Це спосіб зробити приготування якісної кави максимально простим навіть у дуже складних умовах. Але детальніше про це, думаю, можна буде говорити вже після війни.

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Часто у контексті кави для військових згадують дріп-пакети з кавою. Вони зручні для приготування крапельної кави: відкриваєш пакетик, ставиш на чашку та заливаєш водою, спостерігаючи за скрапуванням завареного напою. Вадим Грановський згадав популярність дріп-кави в Україні загалом і серед військових зокрема. Він розповів, що такий формат заварювання не є якоюсь загальноєвропейською традицією. У Великій Британії теж існують дріпи різних форматів, але зазвичай великі й не дуже практичні. В Україні ж їх зменшили, покращили папір, відбулася еволюція дріпів. За словами Вадима Грановського, такий тип кави є цікавим проявом самобутності української кавової культури. Символізм бариста-підприємець вклав і у свій авторський напій, кольори боротьби якого означають боротьбу та пам’ять українського червоно-чорного прапора, який асоціюють з ОУН.

Чи була у вас любов до гранатів іще до створення Flat Red?

У мене була любов і до кави, і до гранатів.

У мене з дитинства є любов до цього зимового періоду, коли на ринках Черкас з’являлися гори гранатів. Приїжджали продавці з Азербайджану, Вірменії, Грузії, продавали гранатовий сік. Це було дорого, екзотично, але дуже смачно. Мене захоплювали колір, смак, сама історія граната, який завжди був чимось одночасно далеким і дуже рідним. А потім я почав глибше вивчати цей фрукт і зрозумів, яке особливе місце він займає в культурах і кухнях багатьох народів.

Але навіть я не вірив, що поєднання граната з кавою може бути смачним. На рівні теорії це не виглядало логічним. Водночас комбінація кави з апельсином давно відома: в Італії є напої з апельсиновим соком, у Москві свого часу придумали Bumble. Тобто поєднання кави й фруктового соку — не щось абсолютно нове. Але в Україні ця ідея отримала розвиток.

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Ще у 2013−2015 роках, коли ми працювали на фестивалях Вулична їжа на Арт-заводі Платформа, використовували сицилійські червоні апельсини для кавових напоїв. Варили каву в джезві, переливали через кемекс, додавали лід і шматочок апельсина — виходив дуже цікавий прохолодний напій. А вже восени 2016-го, коли моя компанія починала працювати з Lexus, народився Flat Red. Нам запропонували готувати каву на презентації автомобілів, і я вирішив: під кожну модель має бути окремий напій.

Один із автомобілів — білий Lexus із червоним салоном — описували словами «динаміка» й «інновація». І тоді з’явилася гра сенсів: Flat White з англійської — «плаский білий», а Flat Red — «плаский червоний». Flat White — це вже нова класика, інноваційний напій. Але в нашому випадку замість молока мав з’явитися червоний колір. Спочатку я думав використовувати лише сік сицилійських апельсинів, які називають blood oranges, але не вистачало кольору й смаку. Тоді я згадав про гранат.

У результаті вийшов рецепт, де залишився апельсин — приблизно 25%, а решта — гранатовий сік. Гранат, якщо правильно нагріти й змінити текстуру, дає неймовірну складність смаку: таніни, солодкі, кислі, гіркі нотки. Додаються масла з апельсинової цедри, кава — і все це створює дуже багатий смаковий профіль.

А ще був колір — багряна кава. Для багатьох це стало чимось абсолютно eye-catching: люди буквально зупиняли погляд, коли бачили цей напій. На самій презентації дуже швидко закінчилися всі фрукти — ми не очікували такого попиту саме на Flat Red. Були ще два авторські напої, але саме Flat Red став своєрідним народним улюбленцем.

Ми додали його в меню, і через кілька місяців почалося повільне, але стабільне зростання популярності.

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А як саме ця популярність проявлялася?

Найважче було подолати обережність навіть власної команди. Коли ти створюєш новий напій, люди часто реагують на нього з осторогою. Вони приходять за звичною кавою. Так само складно було й залишається переводити людей з американо на фільтр-каву, яка об'єктивно смачніша. Люди тримаються за звички.

Тому спершу було непросто навіть переконати гостей спробувати Flat Red. Поєднання кави й гранатового соку для багатьох звучало як бар'єр. Але поступово його почали замовляти дедалі частіше. Сам процес приготування — свіжий сік, збивання, подача багряної кави — викликав емоції. Люди фотографували, знімали відео, викладали в соцмережі.

Так почався дуже органічний маркетинг. Серед київських поціновувачів кави з’явилося чутки: «На Подолі є дуже незвичайний напій».

Потім почали писати гастрономічні видання, приїжджали телеканали, мою розробку згадували бортові у буклетах авіакомпаній. Усе це поступово зробило Flat Red destination drink — напоєм, заради якого спеціально їдуть через усе місто, а потім і з інших країн. У нас була сторінка на Tripadvisor, і ми досить швидко вийшли на перше місце серед київських кав’ярень саме завдяки Flat Red. Це автоматично привело потік іноземців.

А як Flat Red сприймали іноземці? Були негативні відгуки чи критика?

Звичайно, були. І в Україні також. Люди приходять із дуже високими очікуваннями, особливо коли заклад стає популярним. Були відгуки на кшталт: «Класно, але очікував більшого». До того ж Flat Red — це живий продукт. Гранати в різні сезони мають різний смак. Інколи вони ще недостатньо солодкі чи не мають потрібного кольору. Через це ми навіть на два місяці прибирали Flat Red із меню влітку, бо не могли знайти гранати потрібної якості.

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Але головне — коли ти віриш у свою ідею, треба пройти й через негативні відгуки.

Є ще одна складна тема: колеги з індустрії не завжди тебе підтримують. Існує професійна заздрість. Успіх однієї кав’ярні не завжди радує іншу.

Мене могли щиро підтримувати люди з барної чи гастрономічної індустрії, пропонувати співпрацю, але кавова спільнота часто сприймала Flat Red дуже обережно. Бо якщо твоя кав’ярня починає готувати чужий авторський напій — ти визнаєш чиєсь авторство.

Перші роки були непростими. Доводилося власною вірою підтримувати команду, тому що хтось із колег міг прийти й сказати: «Це все фігня». Позитиву було значно більше, але негативні відгуки були — і є досі. Зараз я вже з усмішкою згадую коментарі про те, що Flat Red «нікому не потрібен» і це «просто дивний напій у маленькій кав’ярні на Подолі».