Для серця, кишечника та імунітету. Який фіолетовий коренеплід варто додати до раціону

Фіолетовий батат — це незвичайний коренеплід, який відрізняється від звичної картоплі не лише насиченим кольором, а й вмістом корисних речовин.

Він багатий на антиоксиданти, клітковину, калій і вітаміни, необхідні для нормальної роботи серця, кишечника та імунної системи.

Своїм яскравим відтінком фіолетова батата завдячує антоціанам — природним пігментам з антиоксидантними властивостями. Ці сполуки допомагають захищати клітини від окиснювального стресу. У 100 г коренеплоду, залежно від сорту, міститься близько 3,3 г клітковини, 475 мг калію та 25 мг магнію.

Реклама

Чому варто їсти фіолетовий батат

Завдяки вмісту калію батат допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, а клітковина сприяє травленню та підтримує корисну мікрофлору кишечнику. Вітамін С необхідний для роботи імунної системи, а вітамін B6 бере участь у функціонуванні нервової системи.

Крім того, фіолетовий батат є джерелом складних вуглеводів, які забезпечують організм енергією та допомагають урізноманітнити щоденний раціон.

Як готувати фіолетовий батат

Коренеплід можна варити, запікати, готувати на парі або додавати до супів і салатів. Один із найпростіших способів — запекти його за температури 190−200 градусів протягом 40−60 хвилин до м’якості.

Перед приготуванням батат слід ретельно помити. Шкірку можна не знімати, оскільки вона містить додаткову клітковину. Готовий коренеплід добре поєднується з оливковою олією, часником, зеленню, рибою та іншими білковими продуктами.

Кому варто бути обережнішим

Попри корисні властивості, фіолетова батата містить крохмаль і вуглеводи, які можуть впливати на рівень цукру в крові. Тому людям із діабетом та інсулінорезистентністю важливо контролювати розмір порцій.

Крім того, надмірне вживання цього продукту може спричинити здуття живота через високий вміст клітковини. Фахівці рекомендують надавати перевагу запіканню та приготуванню на парі, уникаючи смаження у великій кількості олії.

Запечена солодка картопля з нутом: вегетаріанська альтернатива класиці Це поживна білкова вечеря, багата на клітковину. Простий і смачний рецепт, який поєднує карамелізований батат, хрусткий нут і димну паприку в одній тарілці. Перейти до рецепту