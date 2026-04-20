І солоний і солодкий. Цей снек став вкотре улюбленим у Мережі - збирає мільйонні перегляди

Ці поживні ласощі з’явилися ще в 4000 році до нашої ери у Месопотамії. Вони чудово підходять для суворих кліматичних умов, підвищують імунітет, зміцнюють кістки та покращують травлення.

Продукт тисячолітньої давності набрав обертів популярності у 2026 році. Солодко-вершкове поєднання з легкою солоністю завоювало соцмережі своєю непересічністю. Відео, де австралійка Джойс Арізала куштує трендовий перекус із фініків Меджул з маслом та сіллю, набрало понад 2 мільйона переглядів за перші 10 днів у TikTok. У ролику вона очікувала, що це поєднання матиме смак відомого десерту, який має назву кукі доф (cookie dough — з англ. тісто для печива). Утім після куштування вона описала: «Це безумство… Це майже як смак солоної карамелі».

Реклама

Такий десерт подають іноді з кубиком чорного шоколаду і їдять як перекус або після основного прийому їжі. Окрім того, що тренд має красивий, як і личить зірковим стравам у соцмережах, вигляд, він має деякі корисні властивості для здоров’я. Так, наприклад, дієтологиня Шарлотта Воттс з Charlotte Watts Health розповіла: «Фініки Меджул чудові для мікробіому кишківника. Їхній високий вміст клітковини може допомогти живити кишкові бактерії та регулювати випорожнення».

За її словами, раніше сухофрукти вважалися продуктами з високим глікемічним індексом (ГІ): вони швидко та різко впливали на рівень цукру в крові та інсулін. Але це ґрунтувалося на «неправильно прочитаних даних», і фініки «насправді мають неймовірно низький ГІ» завдяки вмісту клітковини. Щодо масла та солі Воттс зазначила, що важливо використовувати високоякісні продукти, щоб отримати користь від «чудових жиророзчинних поживних речовин» і «великої кількості мікроелементів».

Присутність масла, у немалій кількості, також може налякати, враховуючи що цей продукт здебільшого є жирами. Утім дієтологиня пояснює: «Я б не хвилювалася про насичені жири. Вони проблематичні в нашому раціоні, коли їх змішують з великою кількістю цукру, яку ми, як правило, споживаємо». Вона сказала, що в рамках здорового, збалансованого харчування насичені жири в маслі не повинні бути проблемою.

Глобальна тенденція здорового харчування і турботи про себе зробила фініки з маслом особливо популярними серед інфлюенсерів. Зображення можна побачити у стрічці в TikTok, в Pinterest та в Instagram.

Як приготувати фініки з маслом

Правильні інгредієнти — ключ успіху з цим трендом. Знадобляться фініки Меджул, які відомі своїм великим розміром, м’якою текстурою та карамельним смаком. Усі три ці якості необхідні для того, щоб фінік легко утримував масло. Інші сорти фініків, як-от Деглет Нур, дрібніші та твердіші, що ускладнює їх перетворення на, по суті, маленький сендвіч усередині фініка.

Реклама:

Після видалення кісточки розгорніть його вздовж (фінік без кісточок уже буде розрізаний з одного боку, і його буде легко просто відкрити), але не розривайте його повністю на дві половинки. Вам потрібно, щоб шкірка з одного боку фініка залишалася цілою, як петля, що утримує дві половинки разом. Відріжте невеликий шматочок холодного вершкового масла і покладіть його всередину отвору, який ви зробили у фініку. Посипте зверху дрібкою крупної солі.

Масло можна замінити на безлактозне чи кокосове. Також за бажанням додайте шматочок чорного шоколаду або цілі горіхи на кшталт мигдалю та кеш’ю.

Що робить фініки з маслом популярними

Мінімалізм та користь — це два стовпи на яких сьогодні базуються тренди. І начинені маслом фініки є саме такими. Тут три основні інгредієнти, красива давня історія, вишукане поєднання смаків. Солоність підкреслює смак фініків, а масло створює ніжну, приємну текстуру. Контраст відчуттів робить снек особливо привабливим. Окрім того, такі ласощі дуже просто готуються і пропонують різноманіття інтерпретацій: з або в шоколаді, з додатками та прянощами, з різними видами масла та медом, веганські версії та сирні комбінації.

Окрім того, інфлюенсери у мережі користуються можливістю фініків мати привабливий вигляд на камері. Різні текстури та насичені кольори роблять їх апетитними та бажаними смаколиками.

Як куштувати фініки з маслом

Найкращий спосіб — той, який вам подобається найбільше. Найчастіше пропонують подавати ласощі до кави, або їсти як ранковий перекус. Також щоб зробити фініки повноцінним десертом: додавайте спеції на кшталт кориці чи мускатного горіха, начиняйте горіховими пастами тощо.

Реклама:

Також фініки з маслом можуть смакувати до вечірнього келиха вина чи слугувати перекусом перед тренуванням. Також такі ласощі гарно прикрасять святковий стіл і підійдуть як корисна заміна цукеркам для дітей.