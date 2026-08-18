З бурбоном, пеканом і не тільки. У Києві відбудеться фестиваль крафтового морозива

У Києві можна буде спробувати незвичні смаки морозива (Фото: Надано Культ Крім)

З 22 по 23 серпня у столиці вдруге відбудеться фестиваль крафтового морозива Культ Крім.

Перший фестиваль запам’ятався гостям як справжнє свято літа, тож цього року організатори вирішили продовжити історію та зробити подію масштабнішою.

«Нам хочеться, щоб виробники знайомилися, обмінювалися знаннями, бачили досвід одне одного і надихалися продовжувати цю справу. Українці дуже люблять морозиво, і нам хочеться разом розвивати культуру цього продукту», — розповідають в Honey, які є ідеологами фестивалю.

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Подія об'єднає 16 локальних виробників, серед яких Honey, Завертайло, Mirali, KASUTEIRA, Bonco, Спельта, Bakehouse та інші.

Цього року на Культ Крім буде ще більше активностей для дітей і дорослих. Генеральний партнер створить Банк спогадів, де гості зможуть поділитися своїми найтеплішими літніми історіями. Ще один бренд, запрошений на захід, відповідатиме за миттєві кадри. Одна з компаній, що виготовляє морозиво, покаже весь шлях створення десерту — від молока до готового продукту. Також облаштують власний лаунж і запропонують гостям тест-драйви.

Головними героями події залишаються морозиво та його нові смаки. Один із виробників енергетиків презентує енергетичне морозиво і привезе на фестиваль болід. Також на заході представлять благодійне морозиво та SPF-зону. За підтримки Посольства США в Україні гості зможуть спробувати морозиво Томаса Джефферсона — спеціальний смак із бурбоном і пеканом. Для дітей діятиме окрема дитяча зона з розвагами.

Фестиваль буде pet-friendly: песиків пригощатимуть спеціальним морозивом та облаштують питні точки, для гостей із чотирилапими діятиме фотозона.

Вхід цього року платний: дорослий квиток коштує 250 грн, дитячий — 50 грн. Дітям до 6 років вхід безкоштовний. Також безкоштовно відвідати фестиваль зможуть військовослужбовці, люди з інвалідністю та пенсіонери. Посилання на квитки.

Фестиваль відбудеться 22 та 23 серпня з 10:00 до 19:00 на території БЦ Heritage (Жилянська, 25), поряд з літньою терасою флагманського Honey.