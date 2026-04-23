Змагання з кави, ярмарки і стендап. У Львові пройде восьмий Coffee, Books and Vintage Festival

Увосьме у Львові проведуть фестиваль Coffee, books & vintage. Вкотре гостей запрошують відвідати кавовий чемпіонат, придбати вінтаж та відвідати виступи улюблених авторів та артистів.

Восьмий фестиваль Coffee, books & vintage відбудеться 2−3 травня у Львові в просторі !FESTrepublic. Три головні напрямки події — кавові змагання, вінтажний маркет та книжкова ярмарка.

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Кава

Кав’ярні та обсмажчики кави з різних міст України представлять нові та цікаві лоти. Також в рамках фестивалю проведуть Національні чемпіонати від Specialty Coffee Association Ukraine, на яких пройде відбір переможців, що представлятимуть Україну на світових змаганнях наступного року: National Cup Tasting Championship 2027 та Qualisting for the National Roasting Championship 2027.

Кожному відвідувачу фестивалю запропонують подарункову дріп-каву. На місці можна буде придбати та скуштувати напої, до яких пропонують десерти від кондитерських.

Література

Окрім традиційної ярмарки, де будуть представлені відомі українські видавництва, пройдуть зустрічі з Мар’яною Савкою, Наталею Іваничук, Галиною Пагутяк, Володимиром Бєгловим та іншими авторами. Обговорюватимуть створення світу Мумі-тролів, таємниці Всесвіту та багато інших тем. Традиційно триватиме збір книг для Хотінської селищної бібліотеки на Сумщині — відвідувачів закликають приносити видання українською мовою.

Вінтаж

Цьогоріч ярмарок збере понад 70 крамниць-учасниць із вінтажними речами та хенд-мейдом. Також на фестивалі відбудеться виставка ретро-автомобілів.

Також до програми фестивалю традиційно входять виступи українських артистів та коміків. Хедлайнером восьмого Coffee, Books and Vintage Festival буде творча спілка Phil it. На сцені виступатимуть:

Tember Blanche

гурт Теорія розбитих вікон

Krylata

Vivienne Mort.

Стендап-програма за участі Рибака, Загайкевича, Короткова та Байдака пройде у форматах імпровізації та вперше на фестивалі — популярного YouTube-проєкту Майже Інтелектуальне Шоу.