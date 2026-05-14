Продукти у супермаркеті – це дуже зручно, але такий шопінг точно не зрівняється із можливістю “пощупати і понюхати”. Але й це потрібно робити правильно.

Сезон фермерських ринків у розпалі. Вже зараз усе буяє зеленню, кольорами та ароматами свіжих овочів та фруктів. Незалежно від того, чи ви вперше закуповуєтеся там продуктами, чи всоте, варто освіжити в пам’яті правила відвідування ринку, щоб отримати найкраще за свої гроші.

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Коли йти, що шукати і як винюхати вигідну пропозицію розповіла Кара Елдер для The Washington Pоst. Вона провела 10 років, продаючи продукцію ферми з Пенсильванії на різних фермерських ринках у Вашингтоні, тому розуміється на цій справі і дала кілька не дуже очевидних порад від експертів індустрії.

Задавайте питання

«Не бійтеся ставити запитання, щоб дійсно поспілкуватися з фермером або людиною за прилавком, тому що вони хочуть розповісти вам все про те, звідки береться ваша їжа», — розповіла Реган Чой, яка керує Ela Family Farms зі своїм чоловіком у штаті Колорадо.

Також запитуйте про безкоштовні зразки, щоб знайти новий улюблений сир, цікавтеся у продавця, який сорт яблук їм подобається, і дозвольте допомогти вам вибрати найсолодшу диню та найсвіжіший качан кукурудзи.

Приходьте з планом, але будьте « гнучкими»

Приходити зі списком покупок корисно, але сезонний характер фермерського ринку вимагає гнучкості. Зробіть коло, коли ви тільки прийдете, як радить виконавча директорка FreshFarm Кет Оакар: «Ознайомтеся з цінами, поспілкуйтеся з фермерами, щоб дізнатися, що вони рекомендують». Якщо перед вами малознайомий овоч чи фрукт, але ви б хотіли спробувати його у найбільш смачному вигляді — також поцікавтеся у фермера поради щодо приготування. Будьте авантюрними.

Як купувати продукти на ринку / Фото: depositphotos.com/monkeybusiness

Візьміть із собою сумку чи торбинку

Щоб не вертатися із букетом пластикових пакетів у руках, наперед подумайте про багаторазові торбинки для ваших продуктів. Покладіть їх біля дверей чи ключів, щлоб не забути. Якщо плануєте покупки сирів чи м’яса, або консервації, також можете підготувати контейнер для зберігання. Також в них буде зручніше переносити ягоди, які швидко пускають сік, коли вони в пакеті.

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Наявність власних ємностей для зберігання дозволяє фермеру повторно використовувати свою упаковку, що знижує їхні витрати. Демонстрація того, що ви дбаєте, також є чудовим способом швидко подружитися з працівниками ринку.

Встановіть реалістичні цінові очікування

«Зараз „ціновий шок“ — це велика проблема», — ствердив Філіп Кітінг, який керує ринками для Reid’s Orchard & Winery в Орртанні. Фермерські ринки можуть бути дорожчими за продуктові магазини, хоча, залежно від рівня інфляції, ця різниця може бути невеликою. Маржа зараз як ніколи низька. На витрати впливають тарифи, нестача робочої сили, війни та зміни клімату. «Це болюче питання для багатьох фермерів, тому що багато хто з нас відчуває провину за ціни, які ми встановлюємо, але ми також знаємо, які рахунки нам потрібно оплачувати», — зазначила Чой.

Майте на увазі, що ви купуєте нещодавно зібрані фрукти та овочі, які не тільки смачніші, але й довше зберігаються. Пакет зелені з ринку, який добре зберігається протягом тижня, зрештою, коштує дешевше, ніж суміш для салату з супермаркету, яку ви викидаєте, тому що вона стає слизькою через кілька днів після відкриття.

Не забувайте, що ви купуєте місцеві продукти

Цитрусові, авокадо та банани не є властивими для нашого регіону, і продукти імпорту не будуть найсвіжішими. Орієнтуйтеся більше на місцеві та сезонні фрукти, овочі та ягоди. Також не соромтеся, якщо ви не знаєте сезону для чогось; фермер із задоволенням розповість вам, коли чого очікувати. Окрім того, якщо не можете знайти те, що шукаєте, — запитайте. Є велика ймовірність, що хтось почне це вирощувати".

Вибір продуктів на ринку / Фото: depositphotos.com/michaelpuche

Слідкуйте за вигідними пропозиціями

На різних ринках і в різних продавців ціна може відрізнятися, але ви часто побачите продукцію, яка не є ідеальною — зазвичай її називають second-sort або imperfect — за зниженою ціною. Це можуть бути побиті нектарини, помідори, які тріснули під час транспортування, і яблука з дефектами, які більше підходять для випікання та консервування. За такими продуктами зі зниженою ціною найліпший час — ближче до кінця дня, якщо виробник не хоче забирати надлишки продукції додому.

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Ще один розумний крок — попереднє замовлення оптом, особливо якщо ви консервуєте фрукти та овочі, але також для таких речей, як хліб, випічка та інші готові продукти.

Перевірте способи оплати

Якщо ви платите готівкою, приносьте дрібні купюри. Сьогодні багато стендів приймають кредитні картки, але варто бути готовим та зняти готівку наперед.

Розвивайте спільноту

Окрім торгівлі, ринки — це чудове місце для спілкування з вашою громадою. Вони з давніх-давен є соціальними місцями, на яких люди обмінюються досвідом, знайомляться та знаходять «своїх». Незалежно від того, чи ви розмовляєте з усіма, чи ні з ким, перебування поза домом і спілкування з людьми роблять чудовий цифровий детокс.

«Як працівниця ринку, я любила знайомитися з постійними клієнтами, давати людям поради щодо приготування їжі (і отримувати час від часу випічку з наших продуктів — ще один чудовий спосіб завести друзів) і спостерігати, як ростуть діти з нашого району», — розповіла Кара Елдер.

Плануйте свій візит

Щоб обрати найкращі продукти, приходьте рано. Це також допомагає уникнути денної спеки. Якщо на вашому ринку надто людно, коли він відкривається, спробуйте прийти на кілька годин пізніше.