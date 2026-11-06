Кімчі, комбуча та квашена капуста: чому світ захопився ферментацією і що про це говорить наука

У січні 2026 року MICHELIN Guide назвав ферментовані та консервовані продукти одним із помітних гастрономічних трендів року. Ферментація привертає дедалі більше уваги у високій кухні.

Софія Лучків Стратегиня спортивних комунікацій, комунікаційниця програми Активні парки Міністерства молоді та спорту та Агенції масового спорту України

Шеф-кухарі використовують місо, кодзі та ферментовані овочі для створення складніших смаків, а не лише для збереження продуктів.

Наприклад, у лондонському ресторані Plates, який має зірку Michelin, місо додають навіть до десерту з какао та морозива з пастернаку. У бангкокському Baan Tepa ферментовані інгредієнти, які готують тижнями, використовують у різних стравах меню. А в малайзійському Terra Dining ферментована креветкова паста стала інгредієнтом десерту.

Реклама

Водночас люди ферментують продукти тисячоліттями. Корейське кімчі, японське місо, українська квашена капуста, йогурти та кефір мають різне походження, але всі вони завдячують своїм характерним смаком роботі мікроорганізмів. До поширення холодильників ферментація допомагала довше зберігати їжу, а сьогодні її цінують також за незвичайні смаки та текстури.

Що таке ферментація

Ферментація — це процес, під час якого бактерії, дріжджі або плісняві гриби перетворюють компоненти продуктів, змінюючи їхній смак, аромат і властивості.

Наприклад, під час квашення капусти молочнокислі бактерії перетворюють природні цукри на молочну кислоту. Саме вона надає капусті характерної кислинки та допомагає її зберігати.

Важливо не плутати квашення з маринуванням. Якщо овочі просто залили оцтовим маринадом, це ще не означає, що вони пройшли ферментацію. І навпаки, ферментований продукт не обов’язково містить живі бактерії в момент споживання: вони можуть загинути під час термічної обробки або пастеризації.

Від ресторанів до супермаркетів

Цікаво, що змінився не стільки сам процес, скільки наше ставлення до нього. Продукти, які поколіннями були частиною повсякденного раціону, тепер позиціонують як гастрономічні відкриття та складову здорового способу життя.

Тренд помітний і в торгівлі. У червні 2025 року британський онлайн-супермаркет Ocado повідомив про зростання продажів функціональних напоїв на 54% за рік. Зокрема, продажі кефіру зросли на 30%, а комбучі — на 22%. За даними опитування компанії, 61% представників покоління Z споживали функціональні напої кілька разів на місяць.

Реклама:

Онлайн-супермаркет Ocado повідомив про зростання продажів функціональних напоїв / Фото: magnific

Світова гастрономія захоплюється ферментацією передусім через смак і кулінарні можливості, тоді як wellness-маркетинг продає її через обіцянки користі для здоров’я. Це два різні явища, які часто змішують.

Не кожен ферментований продукт є пробіотиком / Фото: pexels

А що говорить наука

Не кожен ферментований продукт є пробіотиком. Міжнародна наукова асоціація ISAPP наголошує, що наявність мікроорганізмів сама по собі не доводить їхнього позитивного впливу на здоров’я. Щоб називатися пробіотиками, мікроорганізми мають бути належним чином охарактеризовані, міститися в достатній кількості та мати науково підтверджену користь.

У вересні 2026 року в журналі Frontiers in Nutrition вийшла публікація за результатами наукової ініціативи PIMENTO. Дослідники дійшли висновку, що наявних доказів поки недостатньо, щоб переконливо підтвердити причинно-наслідковий зв’язок між споживанням ферментованих продуктів і багатьма заявленими ефектами для здоров’я.

А дослідження квашеної капусти, опубліковане в червні 2026 року в European Journal of Clinical Nutrition, показало цікаві результати. У ньому взяли участь 87 здорових людей, які споживали по 100 г свіжої та пастеризованої квашеної капусти щодня протягом окремих чотиритижневих періодів.

Суттєвого поліпшення досліджуваних показників кишкового бар'єра, запалення та контролю глюкози загалом не виявили. Водночас зафіксували невелике зниження систолічного артеріального тиску, приблизно на 1,5−2,5 мм рт. ст. Автори зазначають, що клінічне значення такого ефекту може бути досить скромним.

Це не означає, що ферментовані продукти некорисні. Але означає, що наукові докази значно стриманіші, ніж обіцянки навколо них.

Реклама:

На мою думку, ферментації й не потрібна репутація суперфуду. Її цінність давно відома кулінарам: вона змінює смак, допомагає зберігати продукти й дає простір для експериментів. А от обіцянки покращити наше здоров’я варто оцінювати окремо, спираючись на науку, а не популярність продукту.

Смачно по-корейськи: як приготувати кімчі Це традиційна корейська закуска з ферментованих овочів, яку подають як самостійну страву або використовують для приготування інших страв. Перейти до рецепту

Квашені баклажани на осінь чи зиму: ідеально до вечері Ця пряна овочева закуска ідеально смакуватиме на вечерю до основної страви, хоч ними можна насолоджуватися і зі шматком улюбленого хліба. Перейти до рецепту

Простий рецепт квашеної капусти від фуд-блогерки Взимку квашена капуста може стати корисною та дуже смачною альтернативою свіжим овочам, які коштують недешево та можуть містити шкідливі пестициди. Перейти до рецепту