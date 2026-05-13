Світ купує українське: у чому Україна стала абсолютним лідером

Україну часто називають житницею Європи, але є сфера, в якій наша країна вже багато років утримує світове лідерство.

Україна залишається світовим лідером з експорту соняшникової олії - і саме українська продукція займає значну частку глобального ринку. Майже половина соняшникової олії у світі має українське походження.

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Секрет такого лідерства — у поєднанні природних ресурсів та аграрного потенціалу країни. Україна володіє близько 25% світових запасів чорнозему, який вважається одним із найродючіших ґрунтів у світі та ідеально підходить для вирощування соняшнику.

Не менш важливу роль відіграє клімат. Велика кількість сонячних днів і тепла, особливо в центральних і південних областях, створює практично ідеальні умови для цієї культури.

Сьогодні соняшник в Україні вирощують на площі понад 6 мільйонів гектарів. Завдяки цьому країна не лише повністю забезпечує внутрішній ринок, а й утримує першість у світі за обсягами експорту соняшникової олії.