Світ купує українське: у чому Україна стала абсолютним лідером

13 травня, 08:15
Україна випередила всі країни світу за одним показником (Фото: JACLOU-DL/pixabay.)

Україна випередила всі країни світу за одним показником (Фото: JACLOU-DL/pixabay.)

Україну часто називають житницею Європи, але є сфера, в якій наша країна вже багато років утримує світове лідерство.

Україна залишається світовим лідером з експорту соняшникової олії - і саме українська продукція займає значну частку глобального ринку. Майже половина соняшникової олії у світі має українське походження.

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Секрет такого лідерства — у поєднанні природних ресурсів та аграрного потенціалу країни. Україна володіє близько 25% світових запасів чорнозему, який вважається одним із найродючіших ґрунтів у світі та ідеально підходить для вирощування соняшнику.

Не менш важливу роль відіграє клімат. Велика кількість сонячних днів і тепла, особливо в центральних і південних областях, створює практично ідеальні умови для цієї культури.

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Сьогодні соняшник в Україні вирощують на площі понад 6 мільйонів гектарів. Завдяки цьому країна не лише повністю забезпечує внутрішній ринок, а й утримує першість у світі за обсягами експорту соняшникової олії.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Масло Соняшникова олія

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