Не лише житниця Європи. Названо український продукт, експорт якого стрімко зростає — 90% імпорту припадає на одну країну

Україна в першому кварталі 2026 року відправила на експорт 244 тонни молюсків — на 27,1%. Це більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Аgro Times.

Реклама

У грошовому еквіваленті експорт молюсків сягнув $662 тис. Це на 14,5% більше, ніж у січні-березні 2025 року. Головними покупцями українських молюсків у першому кварталі 2026 року були Іспанія (87,22%), Італія (4,8%) та Німеччина (3,3%).

Українські равлики їдять у провідних країнах Європи / Фото: depositphotos/АІ

У січні-березні 2026 року також зріс обсяг імпорту молюсків: на 18,5% проти аналогічного періоду минулого року — до 1,1 тис. тонн. На них Україна витратила $5,5 млн, що на 41% більше, ніж у січні-березні 2025 року.

Найбільшими постачальниками молюсків на вітчизняний ринок цього року були Китай (39,7%), Перу (26,7%) та Франція (12,1%).