Не лише житниця Європи. Названо український продукт, експорт якого стрімко зростає — 90% імпорту припадає на одну країну
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Україна збільшила експорт популярних молюсків у різні країни Європи, а також значно наростила їх імпорт.
Україна в першому кварталі 2026 року відправила на експорт 244 тонни молюсків — на 27,1%. Це більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Аgro Times.
У грошовому еквіваленті експорт молюсків сягнув $662 тис. Це на 14,5% більше, ніж у січні-березні 2025 року. Головними покупцями українських молюсків у першому кварталі 2026 року були Іспанія (87,22%), Італія (4,8%) та Німеччина (3,3%).
У січні-березні 2026 року також зріс обсяг імпорту молюсків: на 18,5% проти аналогічного періоду минулого року — до 1,1 тис. тонн. На них Україна витратила $5,5 млн, що на 41% більше, ніж у січні-березні 2025 року.
Найбільшими постачальниками молюсків на вітчизняний ринок цього року були Китай (39,7%), Перу (26,7%) та Франція (12,1%).