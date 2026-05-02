Готуємося до пікніка. На чому краще готувати: на вугіллі чи на вогні

Приготування на вогні — це не тільки спосіб приготування їжі, але й досвід, який робить кожну страву більш ароматною, запашною та традиційною. Зустрічі з друзями чи родиною за ароматними шматочками овочів чи м’яса особливо актуальні в сезон весняного потепління. А щоб пікнік був вдалим, варто з відповідальністю підійти до вибору методу смаження. Це може бути велика пательня, шампури, гриль чи інші варіанти. Утім, всі вони залежатимуть від одного — жару. Тож популярне питання: дрова чи вугілля?

Реклама

Але спочатку пропонуємо розібратися, що таке деревне вугілля. Воно може бути виготовлене з різних матеріалів, але найчастіше це деревина без води та інших летких компонентів, і воно створюється шляхом нагрівання деревини без кисню. Завдяки цьому вугілля горітиме при вищих температурах, ніж деревина, і матиме дуже мало диму або залишків. Одначе, переваги є і там, і там. Тож розберімося, на чому краще смажити.

Що доступніше

Дрова доступні у багатьох місцях для пікніка, тому їх досить легко дістати. Вугілля буде доступне не скрізь, тому вам потрібно планувати заздалегідь. Його можна придбати в супермаркетах або спеціалізованих магазинах для кемпінгу. Якщо ваш пікнік відбувається у віддаленому місті без магазинів — деревина буде кращим варіантом.

Що покращить смак

Найбільша перевага смаження на дровах, а не на вугіллі, полягає у смаку. Вугілля мало що пропонує з точки зору смаку. Воно горить швидко та сильно, але не має суттєвого впливу на смак їжі. Якщо ви хочете приготувати смачне м’ясо та овочі на грилі, вам варто подумати про використання дрів. Дрова містять органічні сполуки, які вивільняються у вигляді ароматного диму під час горіння.

Під час приготування на грилі з використанням дров, цей ароматний дим підніматиметься і поглинатиметься вашою їжею, покращуючи її смак. Майте на увазі, однак, що різні сорти деревини дають значно різні смаки.

Що додасть аромат

Деревина — це досить просто. З її допомогою ви можете додавати до старів різні аромати, використавши відповідні види дерев. Раніше NV FOOD розповідав, як підібрати дрова до м‘яса, щоб воно було якомога ароматнішим. Утім, якщо вам не подобається запах диму, вірогідно, не сподобається смак, який він додає. У зворотньому випадку спробуйте експериментувати й обрати ту деревину, яка зробить шашлик чи смажену страву найкращими для вас.

Реклама:

Вугілля не створює власного диму, тому, щоб додати димний аромат, найкращий спосіб — деревна тріска. Її варто замочувати щонайменше 30 хвилин перед тим, як покласти до вугілля, інакше вона занадто швидко згорить.

Що краще горить

Суха деревина горить гарячіше, ніж деревне вугілля. Прохолодним вечором приготування на грилі з використанням дров може допомогти зігріти вас і членів вашої родини, а також інших гостей. Головне — використовувати високоякісну деревину.

Якщо вона волога, то все одно буде виділяти певну кількість тепла, якщо ви зможете її розпалити. Хоч і це працюватиме не так якісно, як сухі дрова. Висушіть її біля вогню або в печі за можливості. Ось кілька порад, які можуть допомогти отримати найкраще вогнище для готування:

Розташуйте дрова так, щоб повітря могло легко проходити через центр.

Під час приготування на грилі з дровами відкрийте вентиляційні отвори, щоб ще більше збільшити потік повітря.

Тримайте кришку гриля закритою якомога більше. Зберігайте дрова в сухому, накритому місці, піднятому над землею.

Що швидше і довше працює

Дерево вимагає розпалювання вогню, щоб згоріти до вугілля, яке можна використовувати для приготування їжі. Для цього потрібні товстіші шматки дерева, бажано твердих порід, щоб отримати гарне кулінарне вугілля. У кулінарному поєдинку це зайняло близько 45 хвилин.

Деревне вугілля вже підготовлене до покупки, тому потрібно лише близько 10−15 хвилин, перш ніж вугілля буде готове до використання для приготування їжі.

Однак, дерево зазвичай горить довше, ніж вугілля. Більшість видів, включно з кусковими і брикетованими, горять лише близько півгодини. А під час приготування на грилі товстих шматків м’яса цього може бути недостатньо. Тому у цьому випадку кращим вибором буде дерево, яке може горіти годину або більше.

Реклама:

Що безпечніше

Тут вугілля отримує майже абсолютну перевагу над смаженням на дровах. Стійке, високе тепло вугілля сприяє утворенню скоринки та підрум'янюванню без утворення сажі, чорних частин на м’ясі чи інших продуктах та інтенсивного диму, які можуть спричинити гіркий, пригорілий смак.

Відкрите полум’я (особливо від капаючого жиру) викликає утворення сажі, яка скупчується поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ) на їжу, збільшуючи сторонні присмаки та потенційні ризики для здоров’я. Саме обвуглені частини мають канцерогени, що відомі як збудники раку.

Променисте тепло від розпеченого вугілля більш м’яко сприяє проникненню диму та реакції Маяра, тобто смаження, створюючи бажану димність, а не надмірний смак.

Вугілля забезпечує стабільне, рівномірне променисте тепло, яке покращує підрум'янювання та смак, зменшує обвуглювання та забезпечує значно кращий контроль температури. Хаотичне відкрите полум’я деревини часто є причиною невдалих страв, але якщо навчитися із ним справлятися, це також чудовий метод приготування, що додає шарму кулінарним витворам.