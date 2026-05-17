Цей шкідник живе в землі роками: як позбутися дротяника на ділянці

Колорадського жука вважають головним шкідником картоплі , але досвідчені городники знають: не меншу загрозу становить дротяник.

Цей прихований шкідник здатний знищити значну частину врожаю ще до збирання — бульби стають дірявими, загнивають та погано зберігаються взимку. Позбутися дротяника складно, але цілком реально, якщо діяти системно.

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Дріт — це личинка жука-лускуна. У ґрунті вона може жити до п’яти років, поступово пошкоджуючи картоплю, моркву, буряки та інші коренеплоди. Особливо активно шкідник розвивається на кислих, вологих і зарослих бур’янами ділянках.

Чому дротяник небезпечніший, ніж здається

Головна проблема в тому, що помітити шкідника одразу майже неможливо. Личинки перебувають у землі та прогризають бульби зсередини. Пошкоджена картопля швидко починає гнити, а врожай втрачає товарний вигляд.

Найчастіше дротяник з’являється там, де:

картопля вирощують одному місці кілька років поспіль;

ґрунт надто кислий;

на ділянці багато пирію;

земля довго залишається вологою та щільною.

Експерти зазначають, що масове поширення шкідника часто пов’язане саме з порушенням сівозміни.

Як зрозуміти, що на ділянці завівся дротяник

Про наявність шкідника можуть говорити кілька ознак:

дрібні отвори у бульбах;

в’янення окремих кущів без видимої причини;

тонкі ходи усередині картоплі;

велика кількість жуків-лускунів навесні та влітку.

Іноді личинок знаходять під час перекопування ділянки — вони жорсткі, тонкі та мають жовто-жовтогарячий відтінок.

Що дійсно допомагає проти дротяника

Цілком позбутися шкідника за один сезон складно, проте знизити його чисельність можна досить швидко.

Сівообіг

Картопля не варто висаджувати на тому самому місці щорічно. Після нього краще вирощувати бобові, гірчицю, фацелію чи люпин. Ці культури погіршують умови у розвиток личинок.

Розкислення ґрунту

Дріт особливо любить кислу землю. Тому городники часто використовують деревну золу, доломітове борошно або вапно. Такі засоби не лише зменшують кислотність, а й покращують структуру ґрунту.

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Пастки для личинок

Одним із найефективніших домашніх методів вважаються приманки з картоплі чи моркви. Шматочки овочів закопують у землю на глибину близько 10 сантиметрів, а через кілька днів викопують разом із личинками, що зібралися.

Гірчиця та сидерати

Після збирання врожаю ділянку радять засівати гірчицею. Її коріння виділяють речовини, які відлякують шкідника та одночасно оздоровлюють ґрунт.

Знищення пирію

Пирій — одна з головних причин поширення дротяника. У його корінні личинки почуваються особливо комфортно, тому боротьба з бур’яном значно скорочує популяцію шкідника.

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