Смак дитинства. Три рецепти домашнього морозива, як у мами

Вже незабаром літо і час морозива та відпусток. Пропонуємо три рецепти домашнього морозива, щоб освіжитися у найгарячішу пору року.

Морозиво — одна з найбезпечніших страв. Адже його складові обов’язково підлягають знезараженню (а отже, всі шкідливі мікроорганізми гинуть). Крім того, суміш потім охолоджують, що пригнічує розвиток мікроорганізмів, зокрема шкідливих. Але, як і всі молокопродукти, в теплі морозиво швидко псується.

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Якщо ви полюбляєте цей десерт, то варто почати готувати його власноруч. Для цього пропонуємо найпростіші рецепти класичного морозива, які можна готувати хоч увесь рік.

Три рецепти класичного морозива

Хіба хтось може відмовитися від кульки насиченого вершкового домашнього морозива? Маючи лише кілька інгредієнтів, цей десерт надзвичайно легко приготувати, а також адаптувати до будь-яких добавок на свій смак. Хоч морозиво й може зберігатися у морозилці цілий рік, варіанти доповнень до нього — практично безмежні. Рецепт дуже простий: змішайте у каструлі вершки, молоко, цукор, дрібку солі та ваніль. Перемішайте й доведіть суміш до легкого кипіння, а потім охолодіть.

Як у мами: найпростіше домашнє морозиво своїми руками Це морозиво готується у стилі сиру Філадельфія, тобто без яєць. Вам знадобиться лише п’ять простих інгредієнтів: вершки, молоко, цукор, ваніль і сіль. Перейти до рецепту

Цей легкий рецепт не містить яєчних жовтків, як багато рецептів. Замість цього, воно покладається на крем-сир для забезпечення текстури, стабільності та легкості в черпанні. Крем-сир додає яскравості готовому морозиву і допомагає будь-якому смаку, який ви додаєте, засяяти. Хоча воно чудове саме по собі, це морозиво також є відмінною основою для створення майже будь-якого смаку, який ви можете собі уявити, від полуничного чизкейку до пирога з арахісовим маслом.

Домашнє морозиво: простий, швидкий та доступний рецепт Літні десерти можуть бути цілий рік актуальні. Тож готуйте це класичне морозиво та насолоджуйтеся хоч кожного дня! Перейти до рецепту

Це просте ванільне морозиво не містить яєчних жовтків, як багато інших рецептів морозива. Замість цього, для надання текстури, стабільності та легкості у набиранні використовується вершковий сир. Вершковий сир додає яскравості готовому морозиву та допомагає підкреслити будь-який смак, який ви додаєте до нього. Хоча це морозиво чудове саме по собі, воно також є чудовою основою для створення майже будь-якого смаку, який ви можете собі уявити, від полуничного чизкейку до арахісового пирога.

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