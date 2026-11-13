650 тисяч порцій для захисників. Як на Закарпатті волонтери готують домашні страви на вогні

На Закарпатті волонтери готують для захисників майже 20 видів домашніх страв. Лише за пів години у великому казані варять близько 400 порцій гречки з м’ясом, використовуючи 30 кілограмів м’яса.

Про це повідомляє Суспільне.

На кухні в селі Богдан на Закарпатті готують гречку з м’ясом для захисників. Для страви використовують п’ять літрів смальцю, цибулю, моркву та 30 кілограмів м’яса. Спочатку інгредієнти обсмажують у казані, а коли м’ясо приготується, додають гречку та воду.

Реклама

«Висипаємо гречку, перемішуємо і додамо воду, і будемо готувати до готовності», — розповів волонтер Микола Попенчук.

За пів години у казані буде близько 400 порцій каші. Тим часом інші волонтери готують заготовки на наступний день, зокрема картоплю з м’ясом.

Кухню облаштували у парафіяльному будинку Богданської церкви Мукачівської греко-католицької єпархії. Тут готують домашні страви на вогні, зазначив священник Володимир Проданець: «Ми готуємо бограч, голубці, зганянку — страву з квасолі та капусти, гуляш сегединський, булгур із куркою. Спільнота Наїдок виготовляє майже 20 різних видів їжі».

На кухні волонтерить Тетяна Рудніцька. Жінка родом з Покровська та долучилася до спільноти Наїдок від початку її створення. Жінка розповіла, що її чоловік загинув у 2014 році під час АТО.

Готову кашу розфасовують у реторт-пакети. Їх запаюють, зазначають дату виготовлення та відправляють на стерилізацію, пояснив Володимир Проданець.

За його словами, обладнання дає змогу стерилізувати до 500 порцій за один раз. Процес триває 20 хвилин за температури 100° C. Після завершення стерилізації пакети залишають в автоклаві до наступного дня.

Готувати страви у такий спосіб почали у 2022 році. Тоді Володимир разом з отцями Олегом та Михайлом перевозив автомобілі з Чехії для потреб українських захисників.

«Один наш парафіянин дав нам таку їжу чеського виробництва. Це були курячі крильця і картопля з м’ясом. І коли це пройшло, ми кажемо: „Ми будемо таке купляти“. Але ми з’ясували, що один такий пакет коштував на наші гроші приблизно 500 гривень. Потім, ясно, це було неможливо. Ми вирішили, що треба здешевити. У який спосіб здешевити? Треба самому почати це робити», — згадав служитель.

Реклама:

Обладнання та спеціальні реторт-пакети закупили за підтримки благодійників і грантових проєктів. Продукти купують за донати або отримують від людей. Готові страви військовим передають безплатно: надсилають поштою або видають тим, хто приїжджає самостійно.

Один із тих, хто забирає їжу — капелан зведеної стрілецької бригади із позивних Падре. За його словами, такі страви зручно передавати на позиції.

«Я був тут на Закарпатті, хлопці дзвонили: „Падре, без наїдку не вертайся“. Біда трошки, ми зараз вийшли у поля, на позиції, а це є таке, що легко пакувати на скиди, воно не б'ється. І це є такий смак дому», — каже капелан.

Нині для військових готують у трьох парафіях Мукачівської греко-католицької єпархії. За словами Володимира Проданця, за майже п’ять років до спільноти долучилися понад 200 волонтерів з усієї області. За цей час вони приготували 650 тисяч порцій їжі.